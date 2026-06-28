‘La ricchezza non giova ai morti’ alla Feltrinelli di Napoli

Il nuovo romanzo di Francesco Pinto sarà presentato il 29 giugno

Riceviamo e pubblichiamo.

Lunedì 29 giugno, alle ore 18:00, la libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, ospita la presentazione de ‘La ricchezza non giova ai morti‘, il nuovo romanzo di Francesco Pinto pubblicato da HarperCollins Italia.

Scrittore, giornalista e protagonista della vita culturale e televisiva italiana, già direttore della sede Rai di Napoli, Pinto dialogherà con Maurizio de Giovanni per raccontare il suo ultimo romanzo, un giallo che intreccia memoria, ironia e satira sociale, restituendo un vivido affresco della Napoli degli anni Sessanta, tra boom economico, speculazione edilizia e profonde contraddizioni sociali.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Scheda del libro

Napoli, 1962. Il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette.

È una Napoli spaccata a metà: da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d’onore si pagano cari; dall’altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni.

Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di fare luce sulla vicenda.

A capo di questa indagine non ufficiale c’è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l’aiuto del carismatico proprietario Eduardo De Angelis, un vero e proprio Robin Hood per la gente della zona, della pragmatica responsabile di sala Natascia e della magnetica stella del locale, Lucy Del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti.

La ricchezza non giova ai morti è un giallo avvincente che non rinuncia all’ironia. Mescolando memoria e satira sociale, Francesco Pinto racconta un’epoca in bilico tra splendore e corruzione, un affresco vivido e pungente della Napoli degli anni Sessanta. Tra umorismo e dolore, miseria e nobiltà, i personaggi creati da Pinto, risolvendo misteri, mettono in scena una meravigliosa commedia umana.

Francesco Pinto

È nato nel 1952 a Salerno. È stato a lungo direttore della sede Rai di Napoli e oggi insegna all’Università Suor Orsola Benincasa. Ha pubblicato numerosi romanzi: per Mondadori ‘La strada dritta’, 2011, da cui è stata tratta l’omonima miniserie Rai, ‘Il lancio perfetto’, 2014, e ‘L’età dell’oro’, 2016; per HarperCollins, ‘L’uomo che salvò la bellezza’, 2020, ‘Ci manda San Gennaro’, 2021, e ‘Gli strani casi del Club 22’, 2023.