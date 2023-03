‘La regola dei Giochi’ al Teatro NEST

In scena dal 4 al 5 marzo a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella stagione 2021/2022 il Gruppo della Creta – compagnia residente del TeatroBasilica di Roma, teatro che dal 2019 si è affermato su scala nazionale – ha proposto il progetto ‘La regola dei Giochi’, conquistando il pubblico romano.

In questa stagione teatrale lo spettacolo sarà in tournée, e dopo Roma sarà al NEST di Napoli il 4 marzo, ore 21:00, e il 5 marzo, ore 18:00.

Una giovane donna e un giovane soldato raccontano un nuovo sistema globale. Gli Stati Uniti d’America hanno distrutto la Cina, tutto è “americano al massimo”, l’Italia appartiene alla Turchia, la Russia ad Amazon e i ghiacci dei poli sono stati finalmente fatti sciogliere.

Scritto quattro anni fa, quando si riteneva che l’Occidente fosse ormai immune dal virus della guerra, questo testo pone l’enfasi sui crudeli principi che regolano i rapporti tra esseri umani.

Infatti, che si svolga su una landa desolata o attraverso le reti internet, il Gruppo della Creta è convinto che sia proprio il conflitto ciò che Regola il Grande Gioco del mondo contemporaneo.

La compagnia residente del TeatroBasilica

Il Gruppo della Creta dal 2015 realizza spettacoli teatrali e progetti culturali collaborando con artisti emergenti dotati di linguaggi scenici innovativi.

Nel 2021 il Gruppo ottiene il finanziamento ministeriale come “Impresa di produzione teatrale Under 35” che viene riconfermato per l’intera triennalità 2022 – 2024.

Nel 2019 il Gruppo si assume la responsabilità di riqualificare il TeatroBasilica, già Teatro Sala Uno, di Roma. Un gesto coraggioso in risposta alla difficile situazione in cui versa la scena teatrale romana contemporanea. È proprio a partire da questo spazio, infatti, che la compagnia prosegue la propria ricerca artistica.

‘La regola dei giochi’

di Anton Giulio Calenda

regia di Alessandro Di Murro

illustrazione di Laura Canali (cartografa di Limes)

un progetto del Gruppo della Creta

con Matteo Baronchelli, Alessandro De Feo, Amedeo Monda, Laura Pannia

con la partecipazione in video di Giuseppe De Ruvo

musiche originali Enea Chisci

costumi Giulia Barcaroli

scene Paola Castrignanò

regista assistente Tommaso Cardelli

assistenza alla regia Ilaria Iuozzo

produzione Gruppo della Creta, Fattore K

con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura