La Regione Toscana promuove la birra di qualità

I contributi richiesti non dovranno essere inferiori ai 3.500 euro e superiori ai 10.000 euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Approvata nell’ultima seduta della Giunta la delibera con le disposizioni attuative del bando previsto dalla Legge regionale 34 del 2025 dedicata alla valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

Il provvedimento rientra nelle politiche regionali a sostegno del patrimonio agroalimentare toscano e mira a consolidare una filiera che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa, sia in termini produttivi che di riconoscibilità sui mercati, integrandosi sempre più con l’offerta turistica ed enogastronomica regionale.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dichiara:

Un provvedimento con cui vogliamo rafforzare una filiera giovane, dinamica e fortemente identitaria del nostro territorio. La birra artigianale rappresenta, infatti, un esempio virtuoso di integrazione tra agricoltura, innovazione e promozione turistica. Sostenere i microbirrifici significa investire nella qualità, nella sostenibilità e nell’attrattività della Toscana, valorizzando produzioni locali che raccontano il legame profondo tra territorio e competenze.

Leonardo Marras, Assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura della Regione Toscana, spiegando il provvedimento adottato dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta, aggiunge:

La legge regionale 34 del 2025 trova ora piena attuazione con un bando concreto e mirato. Abbiamo previsto un sostegno significativo, pari al 65% a fondo perduto, per accompagnare le imprese negli investimenti in innovazione, qualità e formazione. Puntiamo a rafforzare l’intero ciclo produttivo, incentivando anche l’utilizzo di materie prime regionali e premiando chi investe nei territori della Toscana diffusa, contribuendo così alla crescita economica e alla vitalità delle aree più fragili.

Per l’annualità 2026 sono stanziati complessivamente 200mila euro, suddivisi tra investimenti materiali, 100mila euro, e investimenti immateriali, 100mila euro, con un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili. I contributi richiesti non dovranno essere inferiori ai 3.500 euro e superiori ai 10.000 euro.

Gli investimenti materiali possono riguardare interventi di ristrutturazioni e ammodernamenti degli impianti di produzione, dell’acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo sia di processo produttivo, compresi i processi di certificazione di qualità; ed infine dello sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.

Inoltre potranno riguardare la partecipazione ad attività di formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione e anche l’adesione a marchi collettivi riferiti alle birre artigianali e agricole.

Le domande di accesso al contributo potranno essere presentate dai titolari dei microbirrifici e dai microbirrifici agricoli, che sono identificati con quelli che producono meno di 10.000 ettolitri di birra l’anno.

Tramite l’attribuzione di punteggi di priorità viene posta particolare attenzione alla sostenibilità, alla qualità delle produzioni, alla valorizzazione delle materie prime toscane e alle realtà giovanili e femminili, oltre che alle imprese localizzate nei territori della Toscana diffusa.

Il relativo bando sarà pubblicato entro la metà del mese di marzo e sarà consultabile alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/valorizzazione-promozione-prodotti-e-attivita-dei-produttori-di-birra-artigianale