La Regione sostiene Eurogym, Pistoia capitale della ginnastica

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ai nastri di partenza a Pistoia la manifestazione Eurogym, il più grande festival europeo non competitivo di “ginnastica per tutti”, che arriva in Italia e in Toscana per la prima volta e che ospiterà oltre 5mila giovani atleti, dai 12 ai 18 anni.

Un evento fortemente sostenuto dalla Regione Toscana che interviene concretamente attraverso un contributo economico diretto e contemporaneamente facilitando la mobilità durante i giorni della manifestazione, attraverso un significativo potenziamento del sistema navette in città per agevolare gli spostamenti di atleti e accompagnatori.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto:

Si sta avvicinando un evento che siamo davvero orgogliosi di poter ospitare in Toscana e a Pistoia che certamente sarà in grado di offrire un’immagine positiva a livello internazionale, basata sull’accoglienza, le opportunità per i giovani e i valori dello sport.

Secondo l’Assessore ai trasporti Filippo Boni:

Per questo la Regione Toscana ha scelto di intervenire nel sistema dei trasporti, potenziando il servizio navette e supportando il Comune di Pistoia che coordina la logistica cittadina.

Il Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika ha detto:

Ci stiamo impegnando al massimo come Regione per supportare la città di Pistoia e gli organizzatori per la realizzazione di un evento al suo esordio in Italia, che siamo convinti avrà ricadute molto positive sul nostro territorio.

Stiamo intervenendo in particolare per facilitare i trasporti e permettere a migliaia di giovani atleti e accompagnatori di muoversi con facilità, assicurando un’esperienza all’altezza di un appuntamento internazionale che valorizza la nostra regione.