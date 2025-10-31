La Regione Lazio alla XXVII edizione della BMTA di Paestum (SA)

In programma fino al 2 novembre 2025

Anche quest’anno la Regione Lazio partecipa alla XXVII edizione della BMTA, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma fino al 2 novembre 2025 a Paestum (SA), presso l’Ex Tabacchificio Cafasso.

La BMTA rappresenta uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al turismo archeologico e culturale essendo luogo di incontro e confronto tra istituzioni, operatori e professionisti del settore.

Si tratta, inoltre, dell’occasione per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso le più innovative tecnologie multimediali e digitali.

La Regione Lazio, con un proprio spazio espositivo di 54 metri quadrati, è presente con un’area informativa e promozionale dedicata alle eccellenze archeologiche e turistiche del territorio, dove sono ospitate alcune DMO regionali – organizzazioni che si occupano della gestione, promozione e marketing di una destinazione turistica – e realtà territoriali.

Nell’area espositiva vengono proiettati video promozionali e distribuito materiale informativo per far conoscere un Lazio che unisce cultura, natura e ospitalità.

La partecipazione alla BMTA rientra tra le azioni strategiche introdotte dall’Assessorato al Turismo per rafforzare la visibilità del Lazio sui mercati turistici nazionali e internazionali, promuovendo una narrazione integrata che, accanto ai siti archeologici, valorizzi l’intero sistema territoriale e le esperienze legate alla sostenibilità e alla destagionalizzazione.

Nella giornata di sabato 1° novembre, sei tour operator del Lazio prenderanno parte al workshop internazionale B2B, con buyer esteri selezionati da ENIT, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, e operatori nazionali specializzati nel turismo archeologico, in un’importante occasione di networking e sviluppo commerciale.

L’Assessorato è stato inoltre protagonista di due ‘Archeoincontri’: il primo dal titolo ‘Sotto il cielo del Lazio: viaggio tra i tesori dell’Appia Antica’, dedicato alla Regina Viarum; il secondo ‘Il Lazio Antico: dagli antichi ai romani tra miti e nuovi scenari’, un percorso tra archeologia e racconto contemporaneo dal Parco Archeologico della Villa di Tiberio a Sperlonga fino alle Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia.

La nostra presenza a Paestum conferma la volontà di promuovere un Lazio da vivere tutto l’anno, dove il turismo culturale si intreccia con l’autenticità dei territori e con esperienze di qualità che uniscono passato e futuro.

Lo dichiara l’Assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti Climatici, alla Transizione Energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.