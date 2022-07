La Regione Lazio al ‘Farnborough International Airshow’

Orneli: ’18 tra PMI e Startup della nostra industria aeronautica e aerospaziale presenti all’evento’

La Regione Lazio è presente da oggi, lunedì 18 fino a venerdì 22 luglio con un proprio stand all’interno del ‘Farnborough International Airshow 2022’, manifestazione a carattere biennale su aeronautico e spazio che si svolge in Inghilterra.

Si tratta di uno dei più grandi eventi aerospaziali del mondo che quest’anno vede la presenza anche di 18 aziende del Lazio.

A guidare la delegazione della Regione Lazio è l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, StartUp e Innovazione Paolo Orneli.

Fino al 22 luglio si alterneranno momenti di confronto e conoscenza tra i numerosi addetti al settore sui temi dello sviluppo, dell’innovazione, della sostenibilità e delle prospettive occupazionali dell’intero comparto, oltre a voli dimostrativi ed acrobatici.

Questa mattina l’Assessore Orneli ha inaugurato lo stand della Regione Lazio e incontrato i vertici di Leonardo presso il loro padiglione.

Ha dichiarato l’Assessore Paolo Orneli:

Accompagniamo a Farnborough 18 tra PMI e startup della nostra industria aeronautica e aerospaziale, una delle eccellenze produttive del nostro territorio. Queste rappresentano una filiera completa, in grado di cooperare con successo con i grandi player nazionali del settore che hanno sede nella nostra regione come Leonardo, Thales Alenia Space Italia, Telespazio, Elettronica e Avio, fornendo un contributo decisivo alla capacità dell’aerospazio italiano di vincere nella competizione globale. La qualità e la quantità di questa presenza indica che la Regione Lazio si conferma come regione dell’innovazione e della tecnologia.

Il Lazio conta circa 250 tra grandi, piccole e medie imprese con circa 23.500 addetti e un fatturato annuo di oltre 5 miliardi, di cui 2,2 miliardi destinati all’export. A questi dati d’impresa si uniscono quelli della ricerca e del mondo accademico che lavorano in stretta sinergia con il mondo della produzione aerospaziale.

Le aziende regionali presenti all’interno dell’evento britannico sono:

• EUROUSC ITALIA S.R.L.

Società di consulenza che fornisce servizi a produttori, operatori, compagnie assicurative e autorità operanti nel settore dell’aviazione. È leader in materia di regolamentazione e sicurezza nel settore dei droni, ma forniamo servizi anche in altri settori come ATM/ANS e aeroporti.

• DEEP BLUE S.R.L.

Società di servizi che si occupa di consulenze e formazione professionale per l’analisi, progettazione, sviluppo e valutazione di sistemi computerizzati ed interattivi, di ricerca e sviluppo ed organizzazione eventi. L’attività di ricerca si concentra in sistemi Safety Critical e High Tech.

• EUROLINK SYSTEMS

Nasce come società di progettazione, integrazione e distribuzione di soluzioni Commercial Off The Shelf (COTS) per elaborazione di dati e segnali in applicazioni mission critical, nei mercati Difesa, Aerospazio e Industria. Fin dall’inizio si è occupata della gestione del ciclo di vita di soluzioni COTS-based in programmi Leonardo, sviluppando un know-how significativo nel campo dello sviluppo hardware, software e dell’integrazione di sistemi e sottosistemi. Dal 2009 si occupa di robotica e nel 2019 abbiamo lanciato il drone UAV Beluga.

• PROGETTI SPECIALI ITALIANI SRL

Opera nei seguenti settori: aerospazio, difesa, homeland security, energia. In particolare, è una impresa specializzata nello sviluppo di Cubesat ad alte prestazioni, Microsatelliti e UAV con i loro payload rilevanti per Dual Usa l’applicazione per EO, SAR, ELINT e METEO.

• HTT

Progetta, sviluppa e produce componenti magnetici avvolti custom per sistemi elettronici defence and space. Offre soluzioni tecnologiche di elevato livello qualitativo ed in grado di assicurare il pieno rispetto dei requisiti del cliente. Si caratterizza per il forte know-how, per le innovative logiche organizzative e di gestione, per il forte orientamento al total quality e per le consolidate competenze ingegneristiche.

• INTERCONSULTING ENGINEERING SRL

Società all’avanguardia nella progettazione e sviluppo di sistemi ed applicazioni embedded ed in particolare di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per il mercato aerospaziale. L’azienda è in grado di gestire progetti complessi, dalla concezione alla messa in esercizio, in accordo agli standard di processo imposti, essendo dotata delle opportune infrastrutture organizzative, tecnologiche e di sicurezza.

• MED TECHNOLOGY

Opera nei settori aeronautico, ferroviario, spaziale, militare e navale e come distributore e Service Provider, in particolar modo di prodotti chimici e raw material ad alta tecnologia.

• TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Azienda con esperienza nella produzione di componenti per il settore aerospaziale in materiale composito. La lavorazione dei materiali compositi, come la fibra di carbonio, la fibra di vetro ed altre, rappresentano il fulcro delle capabilities di T.A. che le trasforma in componenti strutturali e non solo, che sono poi assemblate dai suoi clienti, su tantissimi modelli di aeromobili siano essi elicotteri o aeroplani.

• ELECTRON SOURCE CO SRL

Ha maturato 30 anni di esperienza nella produzione di relè, relè a stato solido, timer e vari sensori elettronici per l’Aerospazio e la Difesa. Offre un’ampia gamma di prodotti a spettro completo, progettati per soddisfare ogni specifica esigenza, che soddisfano la normativa MIL.

• SPAZIOFUTURO S.r.l.

Progetta e realizza soluzioni e sistemi a tecnologia avanzata dedicati all’aviazione, allo spazio, alla difesa e alla sicurezza. Tra i prodotti principali il Sistema EMMA (European MicroMeteorology for Aircraft), e dell’applicazione GABBIANO. Si tratta di un innovativo sistema pensato per ultraleggeri e per l’Aviazione Generale, con l’intento di fornire informazioni meteorologiche in tempo reale durante il volo.

• SUPERELECTRIC srl

Fornisce sistemi e servizi ad elevato contenuto tecnologico, continuamente aggiornati attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei. Progetta e sviluppa sistemi di imaging multispettrale e iperspettrale georeferenziati per velivoli, droni e dispositivi di osservazione a punto fisso. Oggi l’azienda è impegnata nello sviluppo di radar termici a 360° per sistemi antidroni.

• CELAB S.r.l.

Opera nei test e campi di certificazione in Italia e in tutto il mondo. È specializzata nella fornitura dei seguenti servizi: Prove di laboratorio EMC, LVD, RED, di qualifica ambientale, simulazioni meccaniche; valutazioni come Organismo Notificato ai fini della marcatura CE; certificazione dei sistemi di gestione aziendali; ispezioni pre-shipment, audit di seconda parte, attestazioni; taratura strumenti di misura; training nei settori tecnici e della qualità. I principali settori per i quali opera sono: militare, aeronautico ed aerospaziale, automotive, ferroviario, elettromedicale.

• ARS ELECTRONICS SRL

Produce prodotti altamente affidabili relè, timer e sensori. Tra le attività, la sostituzione di dispositivi obsoleti con altri equivalenti secondo le specifiche dei clienti. Assemblaggio e collaudo sono effettuati fuori dalla fabbrica italiana. L’azienda offre una vasta linea di prodotti conformi agli standard MIL-STD810G & DO160

• GMSPAZIO S.r.l.

È attiva dal 2005 nei settori Aerospazio, Difesa, Sicurezza e mercati ICT. Offre tecnologie di alto livello focalizzate sul 4D e per gestire scenari di simulazione complessa come la space surveillance & tracking, space situational awareness, border patrol control, missile defense modeling, satellite remote. Realizza prodotti e servizi con sistemi personalizzati e applicazioni software.

• DELTA SPACE LEONIS S.R.L.

Startup aerospaziale innovativa italiana, nata nel 2021, per rendere lo spazio sempre più accessibile, economico e vicino alle persone. La startup progetta e costruisce satelliti nano e pico per l’osservazione della Terra, missioni dimostrative, validazione di componenti in orbita ed esperimenti scientifici, con applicazioni che variano tra: agricoltura di precisione, protezione civile, cambiamenti climatici, IoT, automotive e telecomunicazioni. I prodotti sono principalmente i satelliti PocketQube e Cubesat per i quali vengono sviluppati e progettati tutti i sottosistemi.

• OMICA

Nasce dalla convergenza di esperienze e competenze di un valente team di professionisti da sempre impegnato nella progettazione e realizzazione di sistemi complessi nel settore Space & Defence e ICT. Sviluppa sistemi di gestione altamente tecnologici in ambiti applicativi e di business strategici, con risultati estremamente performanti ottimizzando le risorse economico-ambientali in prospettiva sostenibile.

• AEROSEKUR

Azienda leader nella fornitura di equipaggiamenti di emergenza e sistemi di missione per veicoli aerei, terresti e navali. Le attività vengono svolte in due stabilimenti situati ad Aprilia (LT), uno dei quali è dedicato alle attività di Maintenance, Repair & Overhaul (MRO).

• AVIOREC

Aviorec è un’azienda impegnata nell’industrializzazione di particolari in materiale composito destinati ai settori Aerospaziale, Automobilistico, Nautico e Ferroviario ed è specializzata, in particolare, nelle pale dei rotori degli elicotteri.