La Regione Campania negli Stati Uniti

A New York la presentazione della campagna 2026 in partnership con Delta, United e American Airlines

La Regione Campania, con l’Assessorato al Turismo, rafforza e sostiene il posizionamento dell’offerta turistica e culturale negli Stati Uniti attraverso i progetti ‘Valorizzazione del Turismo Enogastronomico’, finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027, e di comunicazione marketing ‘Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale ed internazionale – Programmazione 2025’.

Nel quadro di questa strategia si inserisce la missione istituzionale di New York dove la l’Assessorato al Turismo ha presentato al mercato statunitense un’azione di comunicazione di lungo periodo costruita in partnership con tre grandi compagnie aeree: Delta Airlines, United Airlines e American Airlines, con la collaborazione dell’ENIT sede di NY.

La delegazione campana ha ricevuto i saluti del Console italiano a New York Giuseppe Pastorelli, della direttrice della sede ICE Erica di Giovancarlo e della responsabile della sede ENIT di NY Caterina Orlando.

L’obiettivo dell’azione è supportare, in una partnership fra governance pubblica e impresa privata, l’investimento già messo in campo dalle tre compagnie aeree che, nel periodo maggio – ottobre, attivano voli diretti dagli aeroporti di New York verso l’aeroporto di Napoli Capodichino e voli interconnessi da Chicago e Philadelphia verso l’Italia.

Questa scelta strategica, operata da grandi aziende del trasporto aereo internazionale, mira a rafforzare i collegamenti oltreoceano puntando sulla Campania quale hub di riferimento anche per le regioni della Basilicata e della Calabria.

Per sostenere tale investimento e rafforzare la promozione della destinazione Campania sul mercato statunitense, la Regione Campania – Assessorato al Turismo, ha programmato un’intensa azione di comunicazione nei principali aeroporti del Nord America, nel periodo marzo – giugno 2026, fase in cui si determinano le scelte relative alle destinazioni vacanziere.

Gli interventi promozionali si concretizzano in una campagna integrata che comprende pubblicità sui voli attraverso spot dedicati, programmazione su oltre 2.500 schermi in 90 aeroporti americani e canadesi, inserti periodici su Business Traveler USA nelle versioni digitale e cartacea, nonché una campagna coordinata sui principali canali social media.

La copertura è rivolta a viaggiatori di livello culturale alto, attenti e sensibili alla scoperta del patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico campano, con l’obiettivo di intercettare flussi qualificati e ad alta capacità di spesa.

La due giorni newyorkese, 26 e 27 febbraio, ha rappresentato il momento ufficiale di presentazione di questa strategia integrata, alla presenza di ENIT – Delegazione di New York, ITALEA – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e delle compagnie aeree partner.

Il 26 febbraio si è tenuto il workshop ‘Destination Campania’, dedicato all’incontro tra quindici operatori campani e 50 buyers statunitensi che hanno aderito alla call selezionati in collaborazione con ENIT.

Con l’iniziativa si è presentata un’offerta regionale strutturata e competitiva che comprende strutture alberghiere 4 e 5 stelle, realtà specializzate nell’enoturismo, operatori della nautica da diporto, servizi di mobilità e trasporto, DMC e tour operator incoming.

Attraverso il confronto diretto con il trade nordamericano, la Regione Campania – Assessorato al Turismo, consolida il dialogo commerciale e promuove un’immagine coordinata e qualificata della destinazione.

Illustrata, inoltre, la campagna promozionale in partnership con American Airlines, Delta Airlines e United Airlines, a testimonianza della sinergia tra istituzioni e grandi player internazionali del trasporto aereo americano, con lo scopo di rapportare la presenza delle compagnie aeree sullo scalo di Napoli e Salerno.

Nel corso della due giorni a New York si sono tenuti ancora: l’evento ‘Praesentia – Gusto di Campania Divina’, dedicato alla promozione integrata di cultura ed enogastronomia campana con degustazione delle eccellenze regionali; l’incontro sul Turismo delle Radici con associazioni italoamericane per sviluppare collaborazioni e rafforzare i legami con le comunità campane all’estero; la presentazione dell’Ecosistema Digitale per la Cultura e il Turismo, piattaforma per la valorizzazione e fruizione del patrimonio regionale.

