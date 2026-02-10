La Regione Campania alla fiera del vino di Parigi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania partecipa a Wine Paris, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore vitivinicolo.

L’evento, in programma a Parigi dal 9 all’11 febbraio, offre un’occasione fondamentale per promuovere i vini campani e rafforzarne la presenza sui mercati esteri.

L’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, ha dichiarato:

Questa è la prima grande fiera internazionale in cui l’ATI di tre Consorzi vitivinicoli campani – Sannio, Vitica e Salerno – lavora insieme su un progetto comune di promozione, e ha accesso a importanti finanziamenti europei.

L’impegno della Regione Campania a sostegno del comparto vitivinicolo proseguirà nei prossimi mesi con la partecipazione ad altre importanti manifestazioni internazionali: la Slow Wine Fair in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio, ProWein a Düsseldorf dal 15 al 17 marzo, e naturalmente Vinitaly a Verona, appuntamento di riferimento per il vino italiano.

Serluca ha sottolineato:

Il settore vitivinicolo sta attraversando una fase delicata, tra dazi e restrizioni sui mercati internazionali, ma la Regione Campania è al fianco delle imprese con strumenti concreti, come l’intervento SRG10, il supporto per la partecipazione alle fiere internazionali e il dialogo costante con i consorzi attraverso la Cabina di regia.

Il nostro obiettivo è rafforzare i mercati consolidati e, allo stesso tempo, aprirne di nuovi, guardando anche all’Europa dell’Est e a Paesi extraeuropei strategici come Giappone e India.