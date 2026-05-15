La Regione Campania a Vitigno Italia 2026

Un racconto integrato tra vino e filiera ittica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Tra i sapori dei calici e del mare, la Campania si racconta a Vitigno Italia 2026 come un unico grande territorio del gusto, in cui vino e pescato dialogano in un percorso condiviso di qualità, identità e valorizzazione delle eccellenze regionali.

La Regione Campania sarà presente alla XX edizione della manifestazione, in programma dal 17 al 19 maggio 2026 presso la Stazione Marittima di Napoli, con numerose iniziative per la promozione dei 29 vini a marchio DOP e IGP campani e dei prodotti ittici regionali di qualità.

A Vitigno Italia – tra le più importanti kermesse enologiche italiane, che si svolge a Napoli da vent’anni – le aziende campane avranno l’opportunità di incontrare buyer e operatori del settore, sviluppando nuove relazioni commerciali e contatti professionali. L’iniziativa rientra nel Programma di Valorizzazione Agroalimentare della Regione Campania.

L’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, spiega:

Saremo presenti con una collettiva di circa trenta aziende delle cinque province campane e con l’organizzazione dell’Enoteca Regionale, che proporrà in degustazione i vini a marchio di oltre 100 cantine della regione. Anche a Napoli, come già per Vinitaly, abbiamo scelto un’identità visiva che richiama l’America’s Cup, il grande evento che si svolgerà in città nel 2027 e nel quale la promozione agroalimentare avrà un ruolo rilevante. In questa cornice, abbiamo previsto la partecipazione a due importanti masterclass, condotte da wine-expert e giornalisti e riservate a oltre trenta buyer, durante le quali i vini campani saranno protagonisti. Vitigno Italia rappresenta inoltre un appuntamento centrale per il settore Ho.re.ca, che merita particolare attenzione. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza dei vini campani nella ristorazione e nel consumo fuori casa, facendo leva sui principali punti di forza del comparto, ossia la forte identità territoriale e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, evidenziandone anche la grande versatilità negli abbinamenti gastronomici.

La Regione Campania proporrà inoltre attività dedicate alla promozione della filiera ittica regionale, sostenute nell’ambito del Programma FEAMPA 2021/2027.

L’iniziativa punta a favorire l’incontro tra le produzioni del mare e le eccellenze enologiche campane, valorizzando qualità, sostenibilità, sicurezza alimentare, stagionalità e identità territoriale.

In particolare, nella cornice della manifestazione saranno organizzati i laboratori Wine & Food Lab, concepiti come spazi di degustazione, racconto e integrazione tra vino e prodotti del mare. I laboratori, condotti dallo chef Carlo Olivari, proporranno un percorso di valorizzazione delle materie prime in cui il pescato locale sarà interpretato in chiave contemporanea, esaltandone il legame con il territorio.

L’Assessore alla Pesca e all’Acquacoltura della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha dichiarato: