La Reggia di Caserta lancia ‘Reggia Session 2026’

Riceviamo e pubblichiamo.

La Reggia di Caserta sceglie di trasformare gli spettatori di un festival in nuovi visitatori del proprio patrimonio culturale.

Nasce ‘Reggia Session 2026’, un’iniziativa che mette in relazione i grandi eventi ospitati in piazza Carlo di Borbone con la visita al Complesso vanvitelliano, offrendo al pubblico degli spettacoli un biglietto d’ingresso a metà prezzo.

L’iniziativa, promossa dalla Reggia di Caserta, Museo del Ministero della Cultura, rappresenta un modello innovativo di valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio.

L’obiettivo è trasformare i grandi eventi in un’opportunità per ampliare il pubblico del Museo, favorire una permanenza più lunga dei visitatori a Caserta e generare ricadute positive per l’intero indotto culturale, turistico ed economico della città.

Per l’undicesima edizione di ‘Un’Estate da Belvedere – Reggia Session 2026’ è stato istituito il titolo di accesso speciale ‘Reggia Session 2026’, che consentirà agli spettatori dei concerti di visitare l’intero Complesso vanvitelliano – Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese – al costo di 9 euro anziché 18.

Il Direttore della Reggia di Caserta, Antonio Tarasco, dichiara:

È una visione che considera i grandi eventi non come episodi isolati, ma come un motore di valorizzazione del patrimonio e di sviluppo del territorio.

La possibilità di visitare la Reggia nei tre giorni precedenti o successivi allo spettacolo invita infatti a prolungare la permanenza a Caserta, a conoscere il suo patrimonio storico e artistico e a contribuire alla crescita dell’intero territorio.

A partire dal 22 luglio 2026, esibendo presso la biglietteria del Museo il ticket nominativo di uno dei concerti e il documento di identità che ne attesti la titolarità, sarà possibile usufruire della riduzione del 50% sul costo dell’ingresso alla Reggia nei tre giorni precedenti o successivi all’evento in piazza Carlo di Borbone.

L’agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni.

Il Direttore artistico e organizzatore di ‘Reggia Session – Un’Estate da Belvedere’, Massimo Vecchione, dichiara:

L’istituzione del biglietto Reggia Session con la scontistica dedicata per gli spettatori dei concerti in piazza Carlo di Borbone, rafforza ulteriormente la sinergia tra il nostro festival e la Reggia di Caserta.

Voglio ringraziare il neo Direttore Antonio Tarasco, che fin dal suo avvento ha subito compreso l’enorme potenziale degli eventi che da tre anni realizziamo nello spazio antistante la Reggia e l’enorme ricaduta, sia economica che sociale, su tutta la città di Caserta.

Questo è solo un primo passo verso una collaborazione sempre più proficua tra il nostro festival e la Reggia di Caserta che ha come obiettivo unico la valorizzazione della città, del suo simbolo e della sua storia.

Per il prossimo anno, per la dodicesima edizione, abbiamo già confermato il doppio concerto di Claudio Baglioni in programma l’11 e 12 settembre 2027 in piazza Carlo di Borbone.