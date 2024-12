La Reggia di Caserta apre il 1° gennaio 2025

Il Palazzo reale visitabile nel pomeriggio di Capodanno

La Reggia di Caserta aperta anche nel pomeriggio di Capodanno.

Il 1° gennaio 2025 il Museo del Ministero della Cultura sarà aperto dalle 16:00 alle 19:30 con ultimo ingresso alle 18:00.

Il primo giorno dell’anno sarà possibile visitare gli Appartamenti reali, il Teatro di Corte e la mostra ‘Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta’.

Aperta anche la Cappella Palatina e straordinariamente accessibili al pubblico i matronei.

I visitatori potranno salire al loggiato che corre al disopra della navata per godere dell’incantevole scenario, dall’alto, del suggestivo luogo di culto voluto da Carlo di Borbone.

I biglietti saranno acquistabili in sede in piazza Carlo di Borbone e online su TicketOne al costo di 5 euro, +1euro di prevendita su TicketOne, riduzioni e gratuità come per legge.

L’accesso all’apertura straordinaria è incluso nell’abbonamento ReggiaCard2025.