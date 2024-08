La rassegna ‘Indipendenti, Ribelli e Mistici’ ospita Roberta Tomassini

La ricercatrice spirituale parlerà di ‘Maria Maddalena, Sibilla, Iside’

In quella che è la settimana dedicata alla donna all’interno della rassegna che ha visto lo scrittore torinese Paolo Battistel affrontare in una sala gremita, il tema del femminile nelle fiabe è la volta di un’altra autorevole voce del panorama internazionale, che si è distinta per la sua ventennale opera di ricerca e per i suoi insegnamenti nell’ambito dello Yoga e della meditazione.

Ospite del ciclo di incontri rivolti alle avanguardie contemporanee – ideati da Mara e Mario Vespasiani dal titolo ‘Indipendenti, Ribelli e Mistici’, che per l’impostazione strutturale e per i contenuti sono già stati definiti come i più originali laboratori di cultura in Italia – sarà Roberta Tomassini, che grazie alla sua sensibilità e all’effettiva esperienza nel campo della formazione, condurrà il pubblico lungo un percorso che attraversa la sapienza esoterica, facendo perno su tre donne.

Venerdì 23 agosto, alle 19:00, con Roberta Tomassini il pubblico proverà a percorrere i tredici passi per ritrovare il Sacro Graal. La ricercatrice parlerà dell’esistenza di maestre che vivono al di là del tempo e dello spazio e che si manifestano quando il ricercatore sincero è pronto ad attuare il ricordo del sé.

Maria Maddalena, la Sibilla Appenninica e Iside, con voce amorevole, sguardo sapiente e mano invisibile ci iniziano al viaggio che ogni umano è chiamato a fare. Tredici passi per incarnare la loro presenza iniziatica nella nostra vita quotidiana, tredici passi per apprendere ad amare la nostra storia, far luce sulle ombre e imparare a mettere al servizio i nostri corpi tempio. Come in alto così in basso, come fuori così dentro.

Attraverso la loro sapienza esoterica e il loro amore Roberta Tomassini aiuterà a scoprire come le forze dei dodici segni zodiacali siano delle chiavi simboliche per aprire delle porte interiori. Un itinerario attraverso la densa materia per rivelare i simboli universali delle antiche tradizioni spirituali e ritrovare l’unione tanto desiderata: il Sacro Graal.

‘Indipendenti, Ribelli e Mistici’ è un progetto di interscambio umano che nel corso degli anni si è affermato tra i principali eventi nazionali nell’ambito della cultura, attraendo numerose tra le menti più fervide e libere del pensiero contemporaneo.

Tra luglio ed agosto sono stati vari ed eterogenei gli argomenti trattati come i protagonisti coinvolti: Duccio Limberti – compositore toscano non vedente insieme a Lali Burduli, il musicista e scrittore Maurizio Serafini, l’antropologo Martino Nicoletti, la professoressa Paola Mancinelli, l’esperta di musica lirica Patrizia Citeroni, il filosofo e psicoanalista Gianluca Magi, il neuropsichiatra Maurizio Pincherle e lo scrittore Paolo Battistel.

La rassegna ‘Indipendenti, Ribelli e Mistici’ si tiene nella cittadina picena di Ripatransone con l’intenzione di offrire spunti di riflessione sulla comprensione del presente attraverso inconsuete quanto concrete chiavi di lettura, che partono dalle arti e arrivano alla scoperta di quella particolare condizione capace di elevare il proprio sé, facendo leva sull’ascolto, la sensibilità e l’ispirazione.

Ai protagonisti coinvolti, attraverso la propria esperienza professionale ed umana viene chiesto di interpretare il periodo storico attuale e di proporre una lettura lungimirante della nostra epoca, in quanto la rassegna si pone il fine di maturare una consapevolezza individuale, in grado di stimolare tutta una serie di processi, partendo dall’evoluzione interiore fino a raggiungere, quello che sembrerebbe un concetto utopistico, di unificazione armonica col tutto.

Mara e Mario Vespasiani hanno ideato questo ciclo di eventi per promuovere la cultura anche nell’intero periodo estivo, intrecciando le forme espressive più varie tra arte ed educazione, meditazione e musica, ecumenismo e attivismo, al fine di osservare la società dalla prospettiva del pensiero creativo e favorire una trasformazione personale, una presa di coscienza individuale che sappia muoversi tra la ricerca della bellezza e le tecnologie artificiali, tra le più sottili contraddizioni e le grandi speranze.

Gli incontri si tengono a partire dalle 19:00 presso lo Studio d’Arte Vespasiani a Ripatransone nelle Marche.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti ma essendo destinata ad un numero limitato di persone avviene tramite prenotazione via messaggio al: 333-6361829.

Biografia

Roberta Tomassini opera nel settore olistico da circa venti anni, è insegnante di Yoga e meditazione, danzatrice e performer spirituale, ricercatrice, sperimentatrice in ambito sciamanico, coach spirituale.

La radice dei suoi insegnamenti viene dalle Ande dove ha ricevuto la prima iniziazione nel 2009 presso l’HSICh, Hermandad Solar de los Intic Churincuna – Fratellanza Solare dei Figli del Sole, e che continua a seguire attivamente.

Autrice e coreografa di vari spettacoli di matrice spirituale coniando un nuovo genere di rappresentazione: il musical rituale.

Scrittrice del libro ‘Le Otto Perle’, Verdechiaro Edizioni 2021. È uscito il suo nuovo libro ‘Maria Maddalena, Sibilla, Iside’, Verdechiaro Edizioni 2024.

Fonda ‘Yoga Munay’ integrando le pratiche Yoga con la saggezza delle Ande. Conduce il singolo e gruppi di lavoro sul ricordo di sé e sulle antiche scienze esoteriche.