La rassegna ‘Indipendenti, Ribelli e Mistici’ ospita Maurizio Pincherle

Appuntamento il 17 agosto con ‘Nuove evidenze sul funzionamento cerebrale nei nativi digitali ovvero, come sta cambiando il cervello nelle nuove generazioni’ presso lo Studio d’Arte Vespasiani a Ripatransone (AP)

L’incontro avvenuto martedì scorso col filosofo Gianluca Magi non ha deluso le attese del numerosissimo pubblico arrivato da tutta Italia, che ha avuto modo di assistere per più di un’ora e mezza ad una lezione dalla rara potenza emotiva.

E così dopo gli ultimi appuntamenti che hanno visto come protagoniste due donne appassionate, quali la professoressa Paola Mancinelli, l’organista Patrizia Citeroni, il settimo evento della rassegna sulle avanguardie contemporanee, ideata da Mara e Mario Vespasiani dal titolo ‘Indipendenti, Ribelli e Mistici’, continua a mantenere alto il livello grazie alla presenza di un altro personaggio d’eccezione, quale è il dottor Maurizio Pincherle, figura di primo piano nell’ambito della neuropsichiatria.

Sabato 17 agosto alle ore 19:00 il dottor Pincherle tratterà il tema: ‘Nuove evidenze sul funzionamento cerebrale nei nativi digitali ovvero, come sta cambiando il cervello nelle nuove generazioni’.

L’argomento verterà sui cambiamenti riscontrabili nel neurosviluppo dei bambini dell’ultima generazione, i cosiddetti bambini della Generazione Z, che presentano una serie alterazione nel controllo degli impulsi.

In questa problematica, ormai segnalata da molti, ha un ruolo preminente l’utilizzo eccessivo dei mezzi digitali.

Come fare per frenare questa escalation che appare oggi inarrestabile? Si interessa di storia e letteratura.

Pincherle è stato scelto ed apprezzato da Mara e Mario non solo per il suo valore in ambito professionale ma anche per la sua vasta cultura in grado di spaziare dalla letteratura alla storia. Nel 2007 ha effettuato un esperimento sull’attività elettrica cerebrale all’interno della Piramide di Cheope per il programma televisivo Rai Voyager.

‘Indipendenti, Ribelli e Mistici’ è un progetto di interscambio umano che nel corso degli anni si è affermato tra i principali eventi nazionali nell’ambito della cultura, attraendo numerose tra le menti più fervide e libere del pensiero contemporaneo.

In questo mese sono stati vari ed eterogenei gli argomenti trattati come i protagonisti coinvolti: Duccio Limberti, compositore toscano non vedente insieme a Lali Burduli, il musicista e scrittore Maurizio Serafini, l’antropologo Martino Nicoletti, la professoressa Paola Mancinelli, l’esperta di musica lirica Patrizia Citeroni e il filosofo e psicoanalista Gianluca Magi.

La rassegna ‘Indipendenti, Ribelli e Mistici’ si tiene nella cittadina picena di Ripatransone (AP) con l’intenzione di offrire spunti di riflessione sulla comprensione del presente attraverso inconsuete quanto concrete chiavi di lettura, che partono dalle arti e arrivano alla scoperta di quella particolare condizione capace di elevare il proprio sé, facendo leva sull’ascolto, la sensibilità e l’ispirazione.

Ai protagonisti coinvolti, attraverso la propria esperienza professionale ed umana viene chiesto di interpretare il periodo storico attuale e di proporre una lettura lungimirante della nostra epoca, in quanto la rassegna si pone il fine di maturare una consapevolezza individuale, in grado di stimolare tutta una serie di processi, partendo dall’evoluzione interiore fino a raggiungere, quello che sembrerebbe un concetto utopistico, di unificazione armonica col tutto.

Mara e Mario Vespasiani hanno ideato questo ciclo di eventi per promuovere la cultura anche nell’intero periodo estivo, intrecciando le forme espressive più varie tra arte ed educazione, meditazione e musica, ecumenismo e attivismo, al fine di osservare la società dalla prospettiva del pensiero creativo e favorire una trasformazione personale, una presa di coscienza individuale che sappia muoversi tra la ricerca della bellezza e le tecnologie artificiali, tra le più sottili contraddizioni e le grandi speranze.

Biografia

Maurizio Pincherle: laureato in medicina e chirurgia all’Università di Bologna nel 1984; specializzato con lode nel 1989 in Neuropsichiatria infantile all’Università di Bologna, Direttore sanitario del Centro di Riabilitazione età evolutiva convenzionato ANFFAS di Macerata dal 1988 al 1992. Docente universitario, disciplina neuropsichiatria infantile, presso l’Università di Macerata dal 2002 al 2013. Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni e la Corte d’Appello delle Marche dal 1999 al 2011. Responsabile dal 2003 al 2020 dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Area Vasta 3 di Macerata.

Direttore dell’Unita operativa complessa di Neuropsichiatria infantile AST di Macerata fino al dicembre 2023. Ha al suo attivo oltre 50 pubblicazioni sui più svariati argomenti di Neuropsichiatria infantile. È stato docente in numerosi corsi di aggiornamento, di perfezionamento e Master universitari. Si interessa di storia e letteratura.

Gli incontri si tengono a partire dalle 19:00 presso lo Studio d’Arte Vespasiani a Ripatransone, nelle Marche.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti ma essendo destinata ad un numero limitato di persone avviene tramite prenotazione via messaggio al: 333-6361829.