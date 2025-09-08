La Randonnée CSI incorona la Lucania

Il podio nazionale a Melfi (PZ) dopo i 200 km attraverso i suggestivi borghi del Parco naturale regionale del Vulture

Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora un bel successo del ciclismo del Centro Sportivo Italiano sulle strade lucane. Domenica 7 settembre i 200 km con i 3.200 mt di dislivello della Randonnée ‘Parco del Vulture’, ha visto oltre un centinaio di iscritti alla prova valida come Campionato nazionale di Cicloturismo Randonnée.

Tanto entusiasmo ed un carico di energia hanno attraversato i borghi storici e gli ameni paesaggi del Vulture-Melfese.

Sui pedali tra i sette “cancelli” da attraversare per validare la carta da viaggio e ricchi e saporiti ristori enogastronomici, al traguardo di Melfi, dopo un lungo anello lungo i suggestivi borghi lucani – toccati i nove Comuni del Parco Naturale Regionale del Vulture – a spuntarla con 1200 punti collezionati dai suoi atleti è stata la società di casa, splendida organizzatrice della manifestazione: la Vultour Bike.

Sul podio argento alla Team Bike Matera, 750 punti, e bronzo, 600 punti, alla pugliese Velosprint Bitonto, del comitato di Bari.

A premiare ciclisti e squadre sono stati Mimmo Lavanga, Presidente del CSI Basilicata e Gerardo Quaratiello, numero uno del CSI melfitano.