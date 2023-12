La Ramington Centro Ester supera il San Michele e scala la classifica

Si riparte il 20 gennaio con una difficile trasferta in casa dell’Academy Basket

Muove ancora la classifica la Ramington Centro Ester, che supera la Polisportiva San Michele nello scontro diretto e l’agguanta a quota dieci punti in classifica.

Una vittoria costruita con una buona partenza e con l’apporto di tutti i giocatori più rappresentativi.

Chiusa la prima frazione con nove punti di vantaggio, i ragazzi di casa provano a spingere ulteriormente sull’acceleratore riuscendo a mantenere lo stesso gap fino all’intervallo lungo.

La Polisportiva San Michele riesce a recuperare qualcosa soltanto al termine della terza frazione, l’unica nella quale Fiore e compagni hanno tirato un po’ il fiato, limitandosi ad amministrare.

Il ritorno degli ospiti viene tenuto sotto controllo anche nei restanti minuti di gioco che sanciscono la conquista della quinta vittoria in questo girone di andata.

Da segnalare i 21 punti messi a segno da Fiore, in doppia cifra anche Tredici e Nocerino che si fermano rispettivamente a 16 e 15 realizzazioni.

Il girone di andata termina così in una situazione di classifica in miglioramento ed in condominio anche con il Portici oltre che con i rivali di Maddaloni. Adesso la lunga pausa natalizia.

Si riparte il 20 gennaio con una difficile trasferta in casa dell’Academy Basket Parete per una gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno.

Ramington C. Ester 70

Pal San Michele 62

Parziali: 23/12; 16/16 (39/28); 19/22 (58/50) 12/12

Ramington Centro Ester: Nocerino 15-Cozzolino – Tredici 16 – Fiore 21-Narducci – Toscano 4 – Olivieri NE – Fusco 4-Pecchia 2 – Cavallaro 8 – Fonisto – Coppola. All. Monteleone Ass. Sicignano

Pal. San Michele: Zazzaro – Rossano NE – Cvetanovic 8 – Cecere 15 – Acierno 2 – Pascarella 13 – Porfidia 8 – Cavallizzo 12 – Nappi 4 – Di Vico NE – Avolio – Stella NE. All. Castaldo. Ass. Stella