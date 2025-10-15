La Race for the Cure arriva a Capua (CE)

Due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute delle donne in piazza dei Giudici

Dopo le tappe di Salerno e Caserta, la Race for the Cure – l’evento simbolo di Komen Italia per la prevenzione dei tumori del seno – fa tappa a Capua, in piazza dei Giudici, sabato 18 e domenica 19 ottobre.

La manifestazione, che ogni anno si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è un appuntamento ormai consolidato nel calendario nazionale e regionale della prevenzione, toccando diverse città d’Italia con un ricco programma di attività gratuite e momenti di sensibilizzazione.

Questa tappa è realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Capua, della Regione Campania, dell’ASL Caserta, Pro Loco Capua e grazie all’importante supporto organizzativo dell’Associazione Donne come Noi presieduta da Gabriella Fierro.

Durante le due giornate, sarà possibile – su prenotazione – effettuare screening senologici e ginecologici gratuiti grazie alle Carovane della Prevenzione, nell’ambito del Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile.

Sono previste visite senologiche, ecografie dai 40 anni a scendere e mammografie dai 41 a 49 e dai 69 anni in poi e visite ginecologiche e pap test a cura dell’ASL Distretto 22 di Capua.

Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente in Piazza dei Giudici, sabato e domenica a partire dalle ore 9:00 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

È possibile iscriversi alla Race for the Cure presso gli stand dedicati in Piazza dei Giudici oppure online.

Con una donazione di 13 euro i partecipanti riceveranno lo zainetto in cotone e la maglia ufficiale della Race, che consente di prendere parte a tutte le tappe della manifestazione in Campania e di accedere gratuitamente ai musei aderenti nelle giornate dedicate.

In particolare a Capua sarà possibile visitare l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere e il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e Mitreo.

Programma delle attività

Sabato 18 ottobre

Ore 9:00 – 16:00 Apertura del Villaggio della Salute con le unità mobili della Carovana della Prevenzione dove poter fare visite ed esami senologici gratuitamente.

Mammografie ed ecografie mammarie a cura del dott. Giuseppe Sabino

Consulenze senologiche e terapie integrate a cura del dott. Gabriele Boccia

Visite ginecologiche a cura della dott.ssa Rosa Di Meo

Consulenze chinesiologiche e posturali a cura del dott. Alberto Morelli

Pap test a cura di ASL Distretto 22

Ore 9:00 – 16:00 Sport e fitness in villa presso la villa comunale a cura di:

3F Wellness Center di Rosario Orsacchiotto e Francesca Mercugliano;

Free Time Club di Alberto Morelli e Monica De Gennaro;

Vis regeneratrix naturae Centro Olistico di Mariaelisabetta Colella

Domenica 19 ottobre

Ore 9:00 – 15:30 Apertura del Villaggio della Salute con le unità mobili della Carovana della Prevenzione dove poter fare visite ed esami senologici gratuitamente.

Mammografie ed ecografie mammarie a cura del dott. Pierluigi Paternuosto

Consulenze senologiche e terapie integrate a cura del dott. Gabriele Boccia

Visite ginecologiche a cura del dott. Nicola Ciarlo

Consulenze chinesiologiche e posturali a cura del dott. Alberto Morelli

Pap test a cura di ASL Capua Distretto 22

Race for the Cure

Ore 9:00 presso villa comunale punto iscrizione e colazione in villa

Ore 10:15 Partenza da Piazza Porta Napoli per la passeggiata/corsa, 2 o 5 km, percorso centro storico

Ore 10:45 Indoor cycling in piazza dei Giudici a cura di DP Evolution di Dino Pozzuoli

Ore 12:00 Arrivo

Estrazione dei premi ai partecipanti e ristoro finale

Ore 12:30 Visita guidata a cura della Pro Loco di Capua