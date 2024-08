La Puglia attende i titoli della voga a 10 remi

A Giovinazzo (BA) il 4 agosto terza ed ultima tappa del campionato di canottaggio a sedile fisso CSI

Domenica 4 agosto, nelle acque adriatiche di Giovinazzo (BA), la voga del Centro Sportivo Italiano ha in programma la terza ed ultima tappa del Campionato Nazionale CSI, nonché 18ª edizione dello storico ‘Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio’.

Se i Vogatori Remuri di Brindisi, dopo i successi ottenuti in apertura a Molfetta ed a Taranto in gara 2, appaiono lanciatissimi verso il titolo maschile nella voga a dieci remi con timoniere, in campo femminile invece molto più incerto l’esito finale sul campo di regata brindisino.

Sarà infatti una sfida all’ultima vogata, tra le due squadre tarantine, entrambe appaiate in testa alla classifica: Palio di Taranto 1 e Lega Navale.

Le due manche a cronometro si svolgeranno nelle acque del Porto di Giovinazzo (BA). Tre giri di boa per le donne, quattro per gli uomini.

In gara nove team nella categoria maschile, fra cui i padroni di casa dei Vogatori ‘Massimo Cervone’, e sei nella femminile. Saranno premiati i primi tre equipaggi in entrambe le categorie.