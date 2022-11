La Provincia di Lucca per la parità di genere

Conferenza stampa il 18 novembre a Palazzo Ducale di Lucca

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È in programma domani, venerdì 18 novembre 2022, alle 9:30, nella sala Giunta di Palazzo Ducale, a Lucca, Cortile Carrara, 1, la conferenza stampa congiunta di Regione Toscana e Provincia di Lucca per la presentazione dei progetti a sostegno della parità di genere rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori del territorio provinciale, alle matricole universitarie, nonché alle donne inoccupate/disoccupate in condizioni di disagio socio-economico anche temporaneo.

Le azioni di sostegno individuate dall’Amministrazione provinciale saranno attuate grazie al rifinanziamento della legge regionale 16/2009 da parte della Giunta toscana.

Nell’occasione saranno presenti l’Assessore regionale alla politiche di genere Alessandra Nardini, il presidente della Provincia Luca Menesini, e Maria Teresa Leone, consulente per le politiche di pari opportunità e di genere dell’ente provinciale.