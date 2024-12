‘La prima indagine di Montalbano’ a Officina Pasolini

Massimo Venturiello in scena a Roma il 15 e 17 dicembre

Domenica 15 e martedì 17 alle 21:00, a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, Massimo Venturiello va in scena con ‘La prima indagine di Montalbano’ di Andrea Camilleri, realizzato in collaborazione con Officina Teatrale.

Un reading teatrale nel quale prendono vita i personaggi dei romanzi e che ha per protagonista uno tra i più iconici poliziotti della letteratura, che ha conquistato l’interesse di milioni di lettori.

L’idea di portare per la prima volta in teatro il commissario più famoso della narrativa contemporanea italiana è nata in seguito allo straordinario successo che hanno ottenuto gli audiolibri, recentemente pubblicati in Rete dalla Storytel, che Massimo Venturiello ha avuto il privilegio di interpretare.

L’attore e doppiatore, infatti, fu scelto proprio dallo scrittore siciliano per leggere ‘La rete di protezione’ e quell’interpretazione è diventata un audiolibro, accompagnata da altri sette titoli.

Spiega Massimo Venturiello:

La lingua inventata dal Maestro, carica di musicalità, arriva nella sua interezza a chiunque, la parola diventa immagine ammaliante, la trama inchioda e non consente distrazione alcuna. Ho pertanto sentito la naturale esigenza di proseguire il percorso iniziato allestendo un reading teatrale su ‘La prima indagine di Montalbano’. Qui prendono vita i personaggi dei successivi numerosi romanzi che hanno conquistato l’interesse di milioni di lettori. Nasce soprattutto il Commissario Montalbano, certamente ancora ignaro del luminoso destino che il genio del grande Camilleri gli stava riservando.

Sul palco, con Massimo Venturiello, ci saranno il 15 Emanuele Buzi, mandolino e chitarra, e Valdimiro Buzi, mandolino, mandola e chitarra, e il 17 dicembre Valerio Mileto, mandolino e chitarra, e Valdimiro Buzi, mandolino, mandola e chitarra.

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

Consulenza alla programmazione Valentina Romano

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: viale Antonino di San Giuliano 782/angolo via Mario Toscano, a pochi passi da Ponte Milvio a Roma.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link http://officina-pasolini.eventbrite.com

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini www.officinapasolini.it