La prima caratteristica del guaritore ciarlatano

Un’indicazione sufficiente per riconoscere lo pseudo-guaritore

Il guaritore ciarlatano dichiara di poter guarire tutte le malattie, da una semplice influenza al cancro, dal bipolarismo agli attacchi di panico, in poche parole dalle malattie più semplici alle più complesse.

È davvero possibile che esista una “medicina” capace di curare qualunque cosa?

La scienza ufficiale a tal proposito è molto più umile.

Se hai problemi digestivi ti rivolgi al gastroenterologo, giusto?

Se gli dirai:

Dottore mi fa male anche un occhio e ci vedo male!

Ti risponderà che lui non è competente in materia e ti consiglierà di rivolgerti ad un oculista, non è vero?

E se poi all’oculista dirai che soffri di cervicale non ti risponderà che ci penserà lui a farti passare il dolore, ma che dovrai rivolgerti ad un fisioterapista, giusto?

La medicina ufficiale si divide in specializzazioni differenziate proprio perché studiare ogni singolo organo richiede molto impegno ed è impossibile che una sola persona possa ottenere una scienza completa e accurata per l’intero corpo.

Il guaritore ciarlatano, invece, ti dice che è esperto in tutto, qualunque malattia tu abbia è in grado di guarirti, ha una soluzione per qualsiasi disturbo, sia esso fisico che mentale.

Sostiene di conoscere le cause di ogni malattia e che, proprio per questo motivo, è in grado di guarirti; arriverà addirittura a consigliarti di abbandonare ogni altra cura e di seguire solo la sua.

Ecco il primo, ma non ultimo, indizio che dobbiamo conoscere prima di navigare in Internet alla ricerca di una cura cosiddetta alternativa, se non vogliamo incappare in cattive e rischiose sorprese per la vostra salute.

