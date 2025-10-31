La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita a Roma

Gli impegni istituzionali del 3 e 4 novembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Roma lunedì 3 e martedì 4 novembre.

Al centro della visita una serie di incontri istituzionali con il Sindaco della capitale ed ex eurodeputato Roberto Gualtieri e con i vertici di Coldiretti e Confagricoltura.

Gli incontri con gli stakeholder del settore agricolo avvengono mentre in Europa entra nel vivo sia il dibattito sulla riforma della Politica agricola comune, PAC, che i negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale della UE per il periodo 2028/2034.

La Presidente parteciperà, inoltre, all’evento organizzato da Formiche, gruppo di informazione e di dibattito politico-culturale, lunedì 3 novembre e interverrà, assieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Antonio Tajani, alla cerimonia ufficiale di apertura del SIGMA Summit il 4 mattina.

Programma della visita

Lunedì 3 novembre

18:00 – 18:30

Incontro con board Coldiretti

Via XXIV Maggio, 00187, Roma

19:30 – 20:15

Formiche

Galleria del Cardinale Colonna, Via della Pilotta, 17/A, 00187, Roma

Martedì 4 novembre

09:30 – 10:00

Incontro con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio, 1, 00186, Roma

10:15 – 10:45

Incontro con board Confagricoltura

Corso Vittorio Emanuele II, 101, 00186, Roma

11:30 – 12:40

Cerimonia di apertura del SIGMA Summit

Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma