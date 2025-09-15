La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Messina

Parteciperà al convegno ‘Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa’ in programma all’Università

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Messina martedì 16 settembre per partecipare al convegno ‘Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa‘, in programma dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della città.

La Presidente delineerà l’impegno e le strategie europee a supporto dell’azione nazionale di contrasto alla criminalità organizzata.