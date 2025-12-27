‘La Playlist più bella del mondo’ al Teatro Parioli Costanzo

In scena a Roma dal 27 dicembre 2025 all’11 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

All’interno della Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Parioli Costanzo di Roma, arriva in scena ‘La Playlist più bella del mondo’, uno spettacolo che trasforma l’ascolto in racconto e la memoria musicale in esperienza condivisa.

Dal 27 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, il palcoscenico del Parioli si apre a un viaggio che attraversa epoche, generi e sensibilità, guidato da Riccardo Rossi e Leonardo Colombati, ideatori e interpreti di un progetto nato dall’amore profondo per la musica e per ciò che la musica sa evocare; prodotto da Nuova Enfi Teatro

Ci sono canzoni che non si ascoltano soltanto: accadono. Entrano in una fase precisa della vita, si intrecciano a un ricordo, a una stagione, a una persona, e da quel momento diventano inseparabili da ciò che siamo stati – o da ciò che stavamo diventando.

La domanda su quale sia “la canzone più bella del mondo” non è allora una classifica possibile, ma un gesto intimo, quasi una confessione.

‘La Playlist più bella del mondo’ nasce da qui: dall’idea che la musica non sia mai neutra, ma sempre situata, emotiva, profondamente umana.

È un viaggio fatto di ascolti e racconti, di immagini e memorie condivise, in cui la grande musica diventa racconto collettivo e allo stesso tempo esperienza personale. Perché ogni brano, in fondo, è una porta: basta aprirla per ritrovarsi altrove, anche solo per tre minuti.

È la canzone più bella del mondo!!!

Quante volte Leonardo Colombati e Riccardo Rossi se lo sono detti ascoltando alcuni dei loro artisti preferiti?

Ma non può esistere la canzone più bella del mondo, o meglio, esiste in quel momento particolare, con quella disposizione d’animo. Perché la musica ha il grande potere di farci viaggiare nel tempo e nello spazio in soli tre minuti.

Con ascolti di brani indimenticabili, filmati storici, racconti divertenti e retroscena inediti, Riccardo Rossi, comico, conduttore de I miei vinili, e Leonardo Colombati, scrittore ed esperto musicale, ci condurranno per mano attraverso la grande musica, da Ennio Morricone a Burt Bacharach, da Bruce Springsteen a Frank Sinatra, da Gino Paoli a Michael Jackson – e la faranno sentire!

Orari repliche

sabato 27/12/2025 21:00

domenica 28/12/2025 17:00

mercoledì 31/12/2025 22:15

venerdì 02/01/2026 21:00

sabato 03/01/2026 19:00

domenica 04/01/2026 17:00

mercoledì 07/01/2026 21:00

giovedì 08/01/2026 21:00

venerdì 09/01/2026 21:00

sabato 10/01/2026 21:00

domenica 11/01/2026 17:00