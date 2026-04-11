La pietra respinta

La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo.



Non è soltanto un versetto da meditare. È una legge interiore, una grammatica dello spirito: una sentenza che ribalta il criterio comune del giudizio.

Ciò che appare debole, grezzo, imperfetto o fuori misura agli occhi di chi vede soltanto la superficie, può diventare l’elemento decisivo dell’edificio.

La tradizione simbolica della pietra d’angolo lo ricorda con precisione: essa non si limita a chiudere una struttura, la unisce e la sorregge. È, al tempo stesso, elemento portante e conclusivo, fondamento e compimento.

Per la via iniziatica, quest’immagine ha una potenza rara. Ogni autentica trasformazione nasce da una frattura tra il giudizio del mondo e il giudizio della coscienza.

L’iniziata, prima di essere riconosciuta, viene spesso scartata; prima di essere compresa, fraintesa; prima di essere accolta, misurata con strumenti inadatti, strumenti pensati per misurare altro, non lei.

Eppure, proprio lì, nell’apparente esclusione, si apre la possibilità della vera opera: diventare pietra viva, materia cosciente, capace di contribuire all’edificio comune.

La Massoneria, nella sua migliore espressione, non è il teatro delle vanità, ma la scuola della libertà interiore.

Giuseppe Mazzini insegnava che le associazioni devono sottoporsi all’esame di tutti, perché il progresso non nasce dal segreto come privilegio, ma dalla responsabilità come servizio.

La ricerca massonica, in questa stessa linea, è legata alla libertà, all’etica, all’inquietudine spirituale, non al quieto conformismo di chi ha già deciso di non cercare più.

Giordano Bruno, il Nolano bruciato in Campo de’ Fiori perché non volle piegare il pensiero davanti al potere, ha lasciato un’affermazione che sembra scolpita nella pietra d’angolo del pensiero occidentale: la libertà di pensiero è più forte della tracotanza del potere.

In lui la libertà non è capriccio: è fedeltà alla verità interiore. È il coraggio di non cedere l’intelligenza quando l’autorità pretende di sostituirsi alla coscienza.

Secoli prima, Socrate aveva detto la stessa cosa con parole diverse: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. La ricerca, dunque, non è ornamento dell’essere umano, è la sua forma più alta di dignità.

E, per una donna che percorre la via iniziatica, quest’affermazione non è astratta: è stata e, in parte ancora è, una conquista concreta.

Esistono sorelle e fratelli che si avvicinano alla vita iniziatica con cuore sincero e mani ancora incerte. Si sentono inadeguati, trascurati, talvolta perfino scherniti da chi confonde il magistero con il possesso, la guida con la sopraffazione, l’esperienza con la saccenza.

Questo accade quando l’ego prende il posto dell’arte e quando l’ordine esteriore non è più sorretto da nessun ordine interiore.

Allora, il Tempio non educa più: divide.

Non eleva: umilia.

Non illumina: acceca.

Chi subisce quest’atteggiamento spesso non è debole, è ancora integro.

Non ha ancora imparato a recitare la maschera dell’adeguatezza e, per questo, viene giudicato “non pronto”.

Ma l’Iniziazione autentica non premia la prepotenza, né consacra la postura, né canonizza l’arrivismo. Essa prova il carattere, purifica l’intenzione, misura la fedeltà alla ricerca.

Se un fratello e/o una sorella vengono ridotti al silenzio solo perché non appartiengono al cerchio degli adulati, non è lui o lei ad essere carente: è il sistema di relazione a essere corrotto.

C’è, poi, un’altra figura, altrettanto inquietante: quella della sorella o del fratello che, cercando riconoscimento, si muove di obbedienza in obbedienza, di rito in rito, di adesione in adesione, come un pellegrino senza meta.

Quest’erranza non è sempre sete di verità. Talvolta è fame di ruolo, desiderio di appartenenza, bisogno di sentirsi importanti. Quando la ricerca si spezza, subentra la frammentazione. E il soggetto non si fortifica: si disperde.

Vale la pena dargli un nome: “nomadismo iniziatico”. È il vagare di chi non costruisce, ma colleziona. Non serve, ma consuma. Non approfondisce, ma accumula segni, titoli, formule e appartenenze.

In apparenza sembra movimento, in realtà è instabilità. In apparenza sembra desiderio di perfezione, in realtà è una fuga dalla propria incompletezza.

Il nomadismo iniziatico rende fragili perché sostituisce il lavoro sul sé con la moltiplicazione delle cornici.

Quando il giudizio diventa arbitrio, le logge si impoveriscono. Non solo perché perdono qualità umana, ma perché smarriscono il criterio spirituale della selezione: non il prestigio, bensì la sostanza; non la retorica, bensì la coerenza; non il rumore, bensì la presenza.

Una loggia è ricca quando produce donne e uomini più liberi, più giusti, più capaci di tacere, di ascoltare e di servire. È povera quando diventa palcoscenico di competizioni, scambi di favori e identità gonfiate.

Qui, la pietra scartata torna a parlare. Il vero Maestro non è colui che decide chi merita e chi no con spirito di dominio, è colui che sa riconoscere il seme nel terreno, la possibilità nella ruvidità, la vocazione nella fragilità.

Il Tempio non ha bisogno di custodi dell’orgoglio, ma di artigiani della coscienza. L’opera non è fabbrica di gerarchie fasulle: è edificazione dell’umano.

Cicerone ricordava che la dignità consiste nel governo di sé e nella cura del bene comune. Mazzini aggiungeva che libertà e dovere sono inseparabili, perché il diritto senza responsabilità degenera.

Un buon Maestro, allora, non è una dispensatore di sentenze: è un testimone di equilibrio. Non pretende di aver capito tutto; sa piuttosto che la vera sapienza coincide con il servizio.

Per aspera ad astra.

Attraverso le difficoltà fino alle stelle.

L’insegnamento è chiaro: ciò che sembra ostacolo può diventare via; ciò che pare rifiuto può diventare elevazione.

La pietra scartata non si vendica e non urla per essere accolta. Si lascia lavorare. E, proprio per questo, finisce per diventare angolo, punto di unione, luogo di tenuta, principio di armonia.

La vera lezione della pietra scartata è che nessuna essere umana dovrebbe essere ridotta alla prima impressione, al suo errore, alla sua goffaggine iniziale o alla sua timidezza.

Ogni creatura porta in sé un possibile centro di gravità. L’iniziazione, se è autentica, non schiaccia: rivela. Non umilia: affina. Non seleziona per vanità: custodisce per responsabilità.

Il fenomeno che abbiamo nominato, il nomadismo iniziatico, alimentato da narcisismo e inadeguatezza non elaborata e desiderio di legittimazione, è reale e riconoscibile.

Ma contro di esso resta valida la voce della pietra d’angolo: la parte respinta può diventare la parte decisiva, se trova una mano giusta e un cuore vero.

È da lì che ricomincia la libertà del pensiero, la nobiltà del lavoro interiore, la povertà felice dell’ego che si lascia finalmente sgrossare.