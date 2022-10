‘La passeggiata’ presentata in anteprima a Napoli

Il lavoro di Derviso ammesso alle selezioni ufficiali degli Oscar, è stato presentato sabato primo ottobre presso il Cinema Modernissimo

Una folta presenza di stampa e di addetti ai lavori ha accolto con grande calore la prima internazionale del corto ‘La passeggiata‘ prodotto da Arcangelo Del Vecchio per ADV production, ammesso alla selezione per il più importante dei premi cinematografici, gli Oscar Academy come miglior corto.

Dopo il saluto di benvenuto portato dall’attrice Ira Fronten sia in italiano che in inglese, a sottolineare la sempre più marcata internazionalità dell’opera, le luci in sala si sono spente per dare il via alla proiezione.

10 minuti, circa, di rara intensità, che hanno profondamente emozionato il pubblico.

Giusto il tempo di riprendersi dalle emozioni che su palco sale Lorenza Iuliano, ufficio stampa ExPartibus, che, dopo i ringraziamenti di rito, ha chiamato sul palco per un intervento istituzionale Massimiliano Musto e Vincenzo Cimino, in rappresentanza rispettivamente dell’OdG della Campania e del Molise, che hanno dato il patrocinio morale all’evento.

Si sono succeduti il produttore Arcangelo Del Vecchio, lo sceneggiatore Francesco Cesareo, il regista Alessandro Derviso e il co-protagonista Angelo Conforti, fino a che uno straripante Giacomo Rizzo non ha chiamato tutti sul palco, a coronamento di un clima già gioviale e cameratesco che non ha mancato di strappare diverse risate agli astanti.

Sono intervenuti, sollecitati dalle puntuali domande della Iuliano, anche Vittorio Sodano, make up & special effect designer, due volte David di Donatello e altrettante in nomination agli Oscar, e Arduino Speranza, actor coach.

Ricordiamo che l’opera ha già ricevuto riconoscimenti importanti, come la Menzione d’onore al Tokyo Film Festival, il Cavallo d’Oro come Best International Short Film al Golden Horse India e il premio come Best Italian Short Movie al Robinson Film Awards e la partecipazione in corso a festival internazionali, finalista per la miglior regia all’Oniros Festival di New York e al Cannes World Film Festival, alla selezione ufficiale per il David di Donatello.

