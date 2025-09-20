La parola: fondamento dell’umano

Tra i tanti fattori che qualificano l’essere umano nella sua essenza, nulla è più profondamente determinante del linguaggio.

Esso non è solo lo strumento comunicativo per eccellenza, ma la matrice stessa del pensiero, il luogo in cui l’identità si plasma, si manifesta e si apre all’alterità.

È attraverso l’atto del dire che l’uomo prende coscienza di sé, interpreta il mondo, lo ordina, lo nomina. Esprimersi è esistere.

Non a caso, nella tradizione giudaico-cristiana, tutto comincia con un atto di linguaggio:

In principio era il Verbo.

Ma questa verità, di genuino stampo spirituale, è anche antropologica, culturale e filosofica. Senza voce non c’è memoria, non c’è narrazione, non c’è civiltà. Il linguaggio fonda il legame sociale, consente la costruzione di miti, norme, conoscenze.

Fin dalle società orali, l’espressione verbale ha rappresentato il cuore pulsante della trasmissione culturale. Essa costituisce il vero discrimen tra l’uomo e l’animale, rendendo possibile la costruzione del diritto, della politica, della poesia, della storia.

È attraverso il discorso che l’individuo si definisce come soggetto morale e culturale. Dai poemi epici alle genealogie, dai miti fondativi alle leggi non scritte, tutto veniva custodito e trasmesso attraverso la voce dei saggi, dei cantori, degli oratori.

Con l’emergere della polis, in Grecia, la comunicazione verbale assume una nuova forma pubblica e consapevole: nasce l’ars oratoria. Parlare in pubblico non è più soltanto una capacità pratica, ma un’arte che implica responsabilità, pensiero, tecnica, etica.

I sofisti insegnano il potere della retorica; i filosofi, da Platone ad Aristotele, ne indagano limiti e possibilità. Nel ‘De Rhetorica’, Aristotele individua i pilastri dell’efficacia comunicativa: ethos, pathos e logos.

L’oratore, per risultare convincente, deve apparire credibile e moralmente autorevole, ethos, saper coinvolgere emotivamente il pubblico, pathos, e argomentare con chiarezza e rigore logico, logos.

La vera efficacia del discorso nasce dall’equilibrio tra questi tre elementi: dalla capacità di parlare alla mente, al cuore e alla coscienza dell’ascoltatore.

In questo senso, l’oratore non è solo colui che persuade, ma chi costruisce senso, orienta l’agire collettivo, modella la coscienza civica.

In parallelo, la voce umana si fa anche strumento di introspezione con la nascita del romanzo. Se l’oratoria è parola pubblica e persuasiva, la narrazione letteraria è linguaggio dell’interiorità, dell’ambiguità, del conflitto.

In opere come ‘Don Chisciotte’ di Cervantes o ‘I fratelli Karamazov’ di Dostoevskij, l’arte del narrare accoglie la complessità dell’animo umano, il dubbio, la molteplicità delle visioni.

Il narratore diventa interprete del mondo, ponte tra realtà e immaginazione, tra sé e l’altro. Attraverso il racconto, l’uomo si conosce, si interroga, si trasforma.

La contemporaneità si è, però, spesso fatta campo di battaglia in cui urgenza, immediatezza e sintesi, sebbene abbiano contribuito ad una maggiore velocità di diffusione del pensiero, hanno realizzato una fisiologica recessione dell’essenza profonda e l’importanza della parola.

La comunicazione si fa superficiale, la capacità di ascoltare si indebolisce e il dialogo autentico cede il passo a monologhi chiusi, riflessi solo di se stessi.

Il linguaggio, infatti, è custode della memoria, strumento di visione, tessuto del legame umano. Preservarlo, nutrirlo, sceglierlo con cura ogni giorno è un atto di responsabilità, ma anche di bellezza: è un gesto di resistenza contro l’afasia del presente, una promessa di rigenerazione.

Perché finché l’essere umano sarà capace di dare un nome autentico alle cose nulla potrà dirsi veramente smarrito. Dove resta voce, resta possibilità. E finché esisterà una parola vera, ci sarà ancora un futuro da immaginare.