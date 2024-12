‘La notte delle Stelle’ al Teatro Città di Pace

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Notte delle Stelle’ è lo spettacolo di Natale che la scuola di danza More Dance Studios ha organizzato per domani, martedì 17 dicembre alle ore 18:30.

L’evento è ospitato nel Teatro Città di Pace in via Santissimo Nome di Maria a Caserta.

La direzione artistica e le coreografie sono della professoressa Rossella Rocciola, Direttrice della scuola che ha sede in via Bernini 16.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di tutti gli allievi dei corsi propedeutici, regolari e di perfezionamento.

La manifestazione, presentata dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, avrà come ospite la dirigente scolastica del liceo Manzoni, la professoressa Adele Vairo.

Le studentesse e gli studenti del prestigioso istituto casertano porteranno in scena ‘Sogna ragazzo’, realizzato nell’ambito del PNRR – Azioni in musica, di cui la professoressa Rocciola è docente esperta. Tutor del progetto la professoressa Giovanna Tavarello.

Rossella Rocciola è docente di discipline coreutiche, insegnante di danza con laurea magistrale presso l’Accademia di Danza di Roma.

Sottolinea la Direttrice:

C’è grande fermento tra gli allievi, saranno loro i veri protagonisti della scena.

Lo spettacolo dedicato al Natale della scuola di formazione More Dance Studios ha come tematica di quest’anno la libertà in tutte le sue sfaccettature, attraverso il linguaggio coreutico: la danza in quanto asse del linguaggio e della comunicazione non verbale sotto forma di espressività del corpo e dell’anima.

Gli allievi della More Dance Studios sono le nostre stelle di questa serata magica e straordinaria per emozionarci ed esprimere le proprie passioni ed emozioni e per condividere insieme lo spirito del Natale, della rinascita, dell’amicizia, della pace e della libertà.

Danzate stelle, brillate per noi!