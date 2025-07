La Notte della Tammorra, dispositivo circolazione Piazza del Carmine

In vigore il 4 e 5 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È istituito, il 4 e il 5 luglio 2025, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso e dei diretti ai passi carrai esistenti in: Piazza del Carmine, via del Carmine, rampa di accesso in piazza del Carmine da via Nuova Marina.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/54620