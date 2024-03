‘La notte Bianca’ al Teatro Laboratorio

In scena a Milano il 22 e 23 marzo

Approda a Milano al Teatro Laboratorio, il 23 e 24 marzo, ‘La notte Bianca’, spettacolo tratto dall’omonimo libro di Maria Sofia Palmieri, edito da AG Book Publishing, adattato per la scena da Silvia Bordi e diretto dalla stessa Maria Sofia Palmieri, con Maria Sofia Palmieri, Morena Mancinelli, Mary Fasano, Tiziano Bertrand.

Aiuto regia Gaia Rosato. Styling Petronilla Corsaro. Coreografie Sabina Domanico.

Bianca è una bambina che ama la danza classica, osservare il cielo e viaggiare in aereo. Una notte, il suo più grande desiderio, quello di andare sulla Luna, sembra essere esaudito da una misteriosa figura femminile che la condurrà in un viaggio attraverso scale magiche, montagne rocciose e cascate ghiacciate, superando paure, incertezze e ostacoli come quelli che bisogna affrontare per crescere e realizzare i sogni in cui si crede.

A interpretare Bianca, sarà Maria Sofia Palmieri, affiancata da Morena Mancinelli nei panni di FataLuna e da Gaia Lucrezia Russo. Uno spettacolo totalmente al femminile che parte da una fiaba moderna per farsi metafora dell’esistenza, e affrontare il tema della dislessia.

Un invito a lottare, crescere, vivere per i propri sogni. Sempre. In ogni circostanza.

Biografia

Maria Sofia Palmieri è nata a Roma nel 1992. È attrice teatrale, televisiva e cinematografica, ballerina e psicologa attiva nell’ambito della ricerca sulla danzaterapia. Ha iniziato il suo percorso artistico a diciannove anni, spaziando dal teatro classico al metodo Stanislavskij – Strasberg.

Ha studiato all’accademia di Yvonne D’Abbraccio e alla scuola di Gisella Burinato. Ha scritto il soggetto del film ‘I Love You, Maria’, 2022, e vari adattamenti per il palcoscenico. ‘La notte Bianca’ è il suo primo racconto per ragazzi e ha ispirato l’omonimo spettacolo teatrale.

Teatro Laboratorio

Via Monte Suello, 9

Milano

Biglietti: 15 euro

Prenotazioni:

rcprogetti@icloud.com

342-7432524