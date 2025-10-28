La musica di ‘Voci per la libertà 2025’ in radio e in podcast

La tracklist completa

‘VxL Highlights 2025 – Diamo voce ai diritti’ è la nuova raccolta musicale di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, lo storico festival che unisce musica e diritti umani.

Quest’anno il format si rinnova: le canzoni degli artisti che hanno partecipato alla 28ª edizione del festival saranno trasmesse ogni martedì, dal 28 ottobre, all’interno di ‘Volume’, il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, e poi disponibili in podcast sul sito della radio.

Le parole degli artisti si alterneranno ai loro brani ispirati ai diritti umani e ai temi del festival.

Quattordici artisti per quattordici canzoni che hanno segnato l’edizione 2025: una tracklist ricca e diversificata che attraversa generi musicali differenti, legata dal filo conduttore dei valori universali di libertà, uguaglianza e giustizia.

Ad aprire la raccolta i brani di Dargen D’Amico e Giovanni Segreti Bruno, vincitori del Premio Amnesty International Italia rispettivamente nelle sezioni Big ed Emergenti. Seguono i finalisti e gli ospiti di Voci per la Libertà.

Tra i finalisti: Manuela Zero, vincitrice del Premio della critica; Lady Sox, Premio del pubblico; Andrea Kabo, Premio dello staff del festival, e Manù Squillante.

Tra gli ospiti: Paolo Jannacci e Martina Attili, entrambi finalisti del Premio Amnesty Big; il duo Marcondiro e Nour Eddine, vincitori del Premio Voci per la Libertà.

Completano la tracklist Statuto, Jenco, Assia Fiorillo e i giovani rodigini Artika e Alysson.

Il direttore artistico Michele Lionello dichiara:

Questo nuovo format è un’occasione per rivivere, attraverso parole e musica, le emozioni della 28ª edizione di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty. Una tre giorni intensa di musica, arte e impegno civile che ha animato Rovigo lo scorso luglio, celebrando i cinquant’anni di Amnesty International Italia con artisti emergenti e grandi nomi della musica italiana sensibili ai temi dei diritti umani.

Tracklist completa – artisti e brani in onda su Radio Popolare e in podcast

• Dargen D’Amico – ‘Onda alta’

• Giovanni Segreti Bruno – ‘Notre Drame’

• Paolo Jannacci – ‘L’uomo nel lampo’

• Manuela Zero – ‘Le carezze di Giulio’

• Martina Attili – ‘Eva e Adamo’

• Lady Sox – ‘Senza ragione’

• Statuto – ‘Ghetto’

• Andrea Kabo – ‘100 anime’

• Marcondiro e Nour Eddine – ‘Exil – Anima migrante’

• Manù Squillante – ‘Vizi e virtù’

• Jenco – ‘I peggiori’

• Artika – ‘Frequenze’

• Assia Fiorillo – ‘Cambia il vento’

• Alysson – ‘Cara Camilla’