La mostra su Partenope: la vita prima di Neapolis

Nel tunnel di ingresso all’ascensore di Monte Echia, oggi è stata inaugurata una mostra sulla storia di Partenope.

È il luogo delle radici più antiche della città di Napoli, quello dei primi insediamenti su cui poi si sono stratificate le memorie dei secoli: nel nostro reportage, alcune ricostruzioni storiche a cura dell’Università Federico II e del MANN, due fra i numerosi contributi delle istituzioni che hanno partecipato alla realizzazione della mostra.