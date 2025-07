La Misericordia di Empoli (FI) torna con ‘We Care Empoli’

Una serata di solidarietà e intrattenimento per celebrare 390 anni di impegno al servizio della comunità e sostenere la Protezione Civile

La Misericordia di Empoli (FI) annuncia il ritorno in piazza Farinata degli Uberti per una serata speciale di solidarietà e intrattenimento: mercoledì 10 settembre si terrà la terza edizione di ‘We Care Empoli’, la cena di beneficenza aperta a tutti i cittadini, e dedicata a raccogliere fondi a favore di enti e associazioni che si adoperano per la comunità.

Questa nuova edizione segna anche un importante traguardo di impegno, dedizione e solidarietà per la Misericordia di Empoli, 390 anni dalla sua fondazione.

Risalgono infatti al 1635 le prime notizie della presenza a Empoli della ‘Compagnia della Buona Morte’, dalla quale trae origine l’attuale Venerabile Arciconfraternita della Misericordia. Quattro secoli di servizio instancabile al fianco della comunità empolese, una presenza discreta ma costante, sempre pronta a tendere la mano a chi ha più bisogno.

La manifestazione We Care Empoli dopo aver sostenuto nel 2023 l’Emporio Solidale – che assiste ogni anno circa 800 persone in condizione di povertà alimentare – e nel 2024 i progetti di inclusione e sensibilizzazione sull’autismo dell’associazione Fiori di Vetro, in questa nuova edizione si dedica a una causa particolarmente sentita dalla cittadinanza: il potenziamento delle attività di Protezione Civile della Misericordia di Empoli portate avanti con dedizione dai volontari e dalle volontarie giallociano.

Un gruppo importante con una lunga storia di impegno e solidarietà, attivo in numerosi e significativi interventi nel corso degli anni: dalle missioni in Ucraina all’assistenza alle comunità colpite dal maltempo in Emilia Romagna, a Campi Bisenzio e, più recentemente, in prima linea durante l’emergenza alluvione dello scorso marzo a Empoli.

Il Governatore della Misericordia di Empoli Francesco Pagliai spiega:

È grazie a persone come loro se la nostra comunità trova la forza di rialzarsi, anche nei momenti più difficili. ‘We Care Empoli’ è un modo per dire grazie e per continuare a sostenere chi si prende cura di tutti noi ogni giorno. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati in particolare a potenziare i mezzi di soccorso, formare nuovi volontari e migliorare le dotazioni operative della nostra Protezione Civile.

Nella passata edizione la manifestazione ha portato in piazza oltre 700 persone, insieme a numerosissime aziende e rappresentanti del tessuto economico del nostro territorio: un segnale di grande impegno e partecipazione verso le necessità della comunità.

L’edizione 2025 sarà supportata da Fondazione SeSa e Banca Cambiano 1884 Spa in veste di main sponsor e ha il patrocinio di Confindustria Toscana Centro e Costa e Confesercenti Firenze. Come nelle precedenti edizioni altre aziende e realtà del territorio potranno partecipare all’evento contribuendo come sponsor.

I cittadini potranno prendere parte alla serata di festa e alla cena sotto le stelle acquistando direttamente online il loro biglietto sul sito della Misericordia di Empoli al link https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/biglietto-we-care-empoli-2025/.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Misericordia di Empoli via email all’indirizzo eventi@misericordia.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571-7255.