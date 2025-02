La Misericordia di Empoli (FI) dona 15mila euro a Fiori di Vetro

La somma è il ricavato della raccolta fondi organizzata in occasione della seconda edizione di We Care Empoli

Riceviamo e pubblichiamo.

La Misericordia di Empoli (FI) ha consegnato ufficialmente questa mattina, mercoledì 5 febbraio, la somma di 15mila euro a ‘Fiori di Vetro – Organizzazione di Volontariato per l’Autismo’ di Empoli.

Questo gesto segna l’ultima significativa tappa di We Care Empoli edizione 2024: l’evento benefico organizzato dall’arciconfraternita di via Cavour a sostegno dell’associazione empolese.

La manifestazione, che si è tenuta lo scorso 16 settembre in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, ha portato a tavola oltre 700 persone.

We Care Empoli è stata una serata straordinaria, che ha visto la partecipazione di imprenditori del territorio e cittadini, uniti dalla volontà di dare un contributo concreto a sostegno dell’associazione Fiori di Vetro, fondata nel 2014 da genitori di ragazzi autistici, e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie.

Il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai, commenta:

Con immensa gioia oggi abbiamo consegnato a Fiori di Vetro la somma raccolta grazie alla seconda edizione di We Care Empoli. La generosità di tante aziende e cittadini ha dimostrato la forza e l’unità della nostra comunità nel sostenere cause nobili e significative. Inoltre, questo risultato ci dice che il lavoro fatto dalla Misericordia e dai volontari è stato premiato, e questo oltre ad essere molto gratificante è per noi motivo per andare avanti e impegnarci sempre di più, al fianco di realtà del nostro territorio, che rispecchiano i nostri valori e portano amore e sostegno ai più bisognosi.

A ricevere ufficialmente la donazione è stato Alessandro Artini, Presidente di Fiori di Vetro, che ha espresso profonda gratitudine per il sostegno:

Grazie ancora una volta alla Misericordia di Empoli per l’impegno importante messo nell’organizzazione dell’evento e per questa cifra significativa. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le famiglie e a coinvolgere i ragazzi con autismo in attività che stimolano la loro autonomia. Abbiamo in programma uscite nei fine settimana per favorire la socializzazione e nuove esperienze. Inoltre, continueremo a sostenere il progetto pulmino, che garantisce il trasporto verso il centro di Montelupo Fiorentino, dove i nostri ragazzi svolgono molte delle attività. Le necessità sono sempre numerose e, purtroppo, il tanto atteso centro dell’ASL in via del Terrafino a Empoli tarda ad arrivare, nonostante il progetto sia definitivo e il permesso a costruire sia già stato concesso dal Comune.

La Misericordia di Empoli desidera ringraziare ancora una volta i due main sponsor dell’edizione 2024 di We Care Empoli, Banca di Cambiano e Fondazione SeSa, e le oltre quaranta aziende cha hanno contribuito come sponsor per sostenere Fiori di Vetro: senza la loro generosità tutto questo non sarebbe stato possibile.