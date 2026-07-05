La Mediofondo Alto Abruzzo premia 6 regioni CSI

Dodici campioni nazionali al termine della prova di 80 km a Campo di Giove (AQ)

Riceviamo e pubblichiamo.

Una giornata di ciclismo griffata CSI, ma soprattutto una straordinaria festa di sport e condivisione.

L’ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote.

Il Campionato Nazionale Mediofondo CSI, 80 km di discese e salite all’interno del Parco Nazionale della Majella, ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio dodici campioni nella specialità.

Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata.

Il portacolori della ASD Messina 1925, ha chiuso con un ottimo 2h10’12”, vincendo il titolo CSI nella categoria M2.

Dietro di lui, staccato di un minuto e mezzo il campione dei Master 1, Mirko Zanni anche lui campano, del CSI Sessa Aurunca in maglia Momo Bikers.

Terzo crono domenicale, il tempo registrato da un abruzzese, da un altro Mirko Collina, della Colonnella Pescara.

Tra gli altri nove campioni CSI, che hanno vestito la maglia scudettata di arancioblu da segnalare il ritorno alla vittoria di Cinzia Zacconi, della New Mario Pupilli Fermo nella Master Women 2 e di Emanuela Sampaolesi del CSI Teramo tra le Master Women 3.

Gli altri sei primi classificato sono due pugliesi, CSI Bari e Foggia, due laziali, CSI Frosinone e CSI Roma, due abruzzesi della Ciclistica Valle Trigno Pescara, ed infine uno all’Umbria, grazie al 72enne M9 spoletino Paolo Orazi.

A fare da cornice uno scenario di rara bellezza. Il percorso, con partenza e arrivo a Campo di Giove, in provincia dell’Aquila ha attraversato alcuni degli angoli più suggestivi del territorio, offrendo ai partecipanti un tracciato tanto impegnativo quanto affascinante.

Salite, panorami mozzafiato e scorci di straordinario valore naturalistico hanno accompagnato i ciclisti lungo un percorso che ha saputo valorizzare al meglio le bellezze di questa regione.

Al termine delle fatiche in sella, spazio alle emozioni della cerimonia di premiazione finale, durante la quale sono stati incoronati i 12 nuovi Campioni Nazionali CSI, rappresentato dal membro della Commissione Tecnica nazionale Ciclismo CSI, Giampiero Conti.

Un riconoscimento che premia sacrificio, determinazione e passione, ma che celebra soprattutto lo spirito di una comunità sportiva capace di trasformare ogni gara in una grande festa condivisa.