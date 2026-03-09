La Medicina Tradizionale Cinese

La medicina cinese, più correttamente chiamata Medicina Tradizionale Cinese, MTC, è un sistema medico millenario nato in Cina millenni fa. Qualcuno la fa risalire anche ad oltre 2.000 anni fa.

Si basa su una visione olistica della salute, dove corpo, mente ed energia sono strettamente collegati.

I principi fondamentali sono legati ad alcuni concetti base tra cui: Yin e Yang, Qi (Chi), I Cinque Elementi.

Yin e Yang: forze opposte ma complementari che regolano l’equilibrio dell’organismo. La malattia nasce quando questo equilibrio si altera. Sono rappresentate simbolicamente dal Tao.

Qi (Chi): è l’energia vitale che scorre nel corpo lungo canali chiamati meridiani. Se si verifica un blocco o un suo deficit compaiono disturbi.

I Cinque Elementi: Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua. Rappresentano fasi energetiche collegate a organi, emozioni e stagioni. La costituzione dell’individuo, infatti, dipende dal prevalere di uno dei cinque elementi: legno, fuoco, terra, metallo, acqua. La loro influenza riveste un ruolo fondamentale, nella personalizzazione della cura e nella prevenzione

Quali sono le tecniche e le metodiche utilizzate in medicina cinese

Agopuntura: Inserimento di aghi sottilissimi in punti specifici del corpo.

Fitoterapia cinese: Uso di erbe e formule tradizionali.

Tuina: Massaggio terapeutico.

Qi Gong: Esercizi lenti di movimento e respirazione.

Coppettazione: Applicazione di coppette per stimolare la circolazione.

L’estensione terapeutica della medicina cinese è quindi rivolta soprattutto alla prevenzione ma anche alla terapia di affezioni quali: dolori muscolari e articolari, disturbi digestivi, ansia e stress, insonnia, supporto al sistema immunitario

Qualche cenno sulla più diffusa delle tecniche legate alla medicina cinese e cioè l’agopuntura

Il concetto principale è basato sul fatto che nel corpo scorrano canali energetici chiamati meridiani, collegati agli organi interni. Lungo questi canali scorre il Qi, lenergia vitale. Per tai punti esistono mappe antichissime tramandate da migliaia di anni.

Come accennato il blocco energetico è alla base della patologia, ma anche l’eccesso può risultare dannoso all’organismo. Si avvale della stimolazione attraverso l’inserimento di aghi appunto secondo i percorsi stabiliti dai canali energetici e relativi al disordine da trattare il cui scopo sarà quindi quello di sbloccare il Qi, tonificare un organo debole, ridurre un eccesso energetico, ripristinare l’equilibrio Yin-Yang.

L’ago è molto sottile, quasi indolore, e si può percepire calore, formicolio, sensazione di pressione o pesantezza, rilassamento profondo.

Secondo la scienza occidentale i meccanismi con cui funziona l’agopuntura sono da far risalire a diversi meccanismi:

Stimolazione del sistema nervoso

L’ago stimola terminazioni nervose e il cervello rilascia: endorfine, antidolorifici naturali, serotonina e dopamina neuromodulatori legati al tono dell’umore.

Modulazione del dolore

Agisce sul midollo spinale e sui centri cerebrali del dolore.

Effetto antinfiammatorio

Può influenzare il sistema immunitario e ridurre mediatori infiammatori.

Miglioramento della circolazione

Aumenta il flusso sanguigno locale.

Oggi si ritiene che l’agopuntura, in mani esperte, sia sicura ed efficace, scevra di effetti collaterali e ripetibile.