La Massoneria, Dio ed il Grande Architetto Dell’Universo

Dio è un grande foglio bianco dove mi perdo. Un enigma, una scommessa. Un punto. E un punto oltre il punto. E né punto, né virgola. Un linguaggio oltre la sintassi. Solo nulla. Dio è la grande proiezione. Dio è il Grande Architetto dell’Universo e insieme non lo è. Forse Dio è il Demiurgo da abbattere, la Forza superba che ha sognato di essere il vero dio.

Potrei cavarmela con una battuta di Woody Allen e chiudere qui:

Dio è mistero buffo, Dio è la mia ansia, il mio ricorrente horror vacui. Dio è il vecchio con la barba della mia infanzia, Dio è il mio papà forte, onesto e immenso che mi trafiggeva vantandosi delle sue conquiste e mi svergognava e mi spaventava in pubblico.

Ma dio, maiuscolo o minuscolo che sia, è anche bellezza. Che senza forza e saggezza porta solo guerra e discordia. Come nel Giudizio di Paride che assegnando la mela a Venere scatenò la guerra di Troia.

Dio è l’incedere dei tre passi solenni che squadrano il tempio. Dio è il campanile di San Mercuriale a Forlì. Dio è il mio primo amore sbocciato come un fiore e mai dimenticato. Dio è la musica di Bach, di Mozart, di Beethoven di Sibelius, di Mahler, di Debussy, di Battiato. Gli arpeggi a tre dita di Mark Knopfler, il violoncello di Rostropovich, l’arpa celtica di Alan Stivell e di Vincenzo Zitello, il suono delle cornamuse scozzesi di Auld Lang Syne sulla voce di Rod Stewart, la voce aulica e sognante con vette di soprano di Loreena McKennitt in Dante’s Prayer:

I did not believe because I could not see

Though you came to me in the night

When the dawn seemed forever lost

You showed me your love in the light of the stars

Cast your eyes on the ocean

Cast your soul to the sea

When the dark night seems endless

Please remember me

—

Non credevo perché non riuscivo a vedere

Però sei venuto da me nella notte

Quando l’alba sembrava persa per sempre

Mi hai mostrato il tuo amore alla luce delle stelle

Punta gli occhi sull’oceano

Rivolgi la tua anima al mare

Quando la notte buia sembra infinita

ti prego ricordati di me.