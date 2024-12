La Luvo Barattoli Arzano si ferma in casa della Nimis Pomezia

La partita finisce 3 – 0

Riceviamo e pubblichiamo.

Nimis Pomezia 3

Luvo Barattoli Arzano 0

(25 – 21; 25 – 18; 25- 23)

Pomezia: Felappi 9, Cinotti, Farelli, Licata 1, Frasca 15, Viglietti 10, Liguori 9, Mazzoleni 10, Oggioni 1, Gay (L). Non entrate: De Matteis, Casini, Di Vincenzo, Prati. All. Dagioni

Luvo Barattoli Arzano: Piscopo F. 1, Piscopo V. (L), Aquino 6, Suero 8, Silvestro, Gianfico 4, Russo 8, Di Domenico 6, D’Angiolella, Putignano 13. Non entrata: Maresca. All. Eliseo

Arbitri Riccardo Pavonello e Matteo Bosio

Note: Durata set: 25′; 22′; 30′. Battute sbagliate: 10; Battute punto: 3; Muri: 3.

Disco rosso per la Luvo Barattoli Arzano in casa del Pomezia. Impegno e determinazione non sono bastate alle ragazze di coach Eliseo per sovvertire un pronostico avverso fin dalla vigilia. La gara parte in equilibrio.

Arzano ha anche l’opportunità di allungare il passo, 6 – 8, ma non riesce mai ad ampliare la forbice del punteggio, 15 – 16.

Nella seconda parte del parziale viene fuori la qualità della squadra di casa che riesce ad allungare e vincere col punteggio di 25 – 21.

Nella seconda parte della frazione centrale Arzano avrebbe potuto fare di più. Le lunghe serie che consentono alle padrone di casa di allungare, non sono intervallate da altrettanti convinti tentativi di rimonta. Fattori questi che giocano tutti in favore del Pomezia che si porta sul 2 – 0 senza ulteriori grattacapi.

Nel terzo set Eliseo cambia la formazione con la centrale Rita Di Domenico in campo fin dal primo punto. L’inizio è equilibrato, 9 – 7, la Luvo Barattoli Arzano sa bene che non ci sono più appelli e lotta con tutte le forza per non fare scappare di nuovo la squadra di casa.

C’è anche il tempo di riconquistare il vantaggio con Putignano, 13 – 14, per provare ad infastidire seriamente la seconda della classe. Il match procede equilibrato. Due battute sbagliate nei punti finali facilitano la vita al Pomezia.

Non è finita, con un ultimo sforzo Giulia Russo e compagne pareggiano ancora i conti 23 – 23. Dopo il time out le padrone di casa non si fermano più e mettono a segno il doppio colpo finale che vale la vittoria da tre punti.