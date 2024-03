La Luvo Barattoli Arzano attende il Crotone: obiettivo vittoria

La partita si gioca il 23 marzo al Palasport Domenico Rea di Arzano (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

La Luvo Barattoli Arzano attende il Crotone per riprendere la sua marcia nel campionato di serie B1 femminile.

Dopo la doppia trasferta in Sicilia, la squadra riprende il contatto con il pubblico di casa al quale chiede il giusto calore per avere la giusta spinta verso la vittoria.

Il libero Valeria Piscopo auspica un’affermazione da tre punti in modo tale da rimpinguare il bottino di punti in classifica:

Dopo la sconfitta di sabato siamo tornate in palestra e abbiamo continuato ad allenarci a testa bassa in vista della prossima partita contro Crotone, anche se con la consapevolezza che siamo state battute da quella che considero la squadra più forte del campionato.

Sette giorni di lavoro intenso per arrivare a questa sfida contro il sestetto calabrese, una rivale da non sottovalutare.

Valeria Piscopo conclude:

Crotone è una squadra ostica, difendono molto, guidate dal loro capitano, Marcella Maggipinto, che conosciamo molto bene avendo un passato proprio qui ad Arzano. Sabato dobbiamo lottare su ogni palla e avere pazienza.

La Pallavolo Crotone è assestata al nono posto della classifica. Vanta 12 punti all’attivo frutto di 4 vittorie ed 11 sconfitte nelle 15 gare fin qui disputate.

L’andata, il 7 novembre, vide il successo in rimonta delle arzanesi. Perso il primo set, 25 – 20, si rimboccarono le maniche per non arrestarsi più fino alla vittoria finale, 14 – 25; 16 – 25; 17 – 25.

La gara fra Luvo Barattoli Arzano e la Pallavolo Crotone è in programma sabato 23 marzo 2024 alle ore 16:00 nel consueto teatro del Palasport Domenico Rea in via Ferrara ad Arzano (NA).

Arbitri dell’incontro Giuseppe Mastronicola e Marcello Rutigliano.