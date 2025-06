La Loggia non è una cura: riflessioni sul limite sacro del Tempio

Lo spazio “stretto” come amplificatore di armonia e dissonanza

Viviamo in un tempo in cui tutto si confonde: la forma con il contenuto, il simbolo con l’intrattenimento, il sacro con l’utile. In questo clima di smarrimento, è essenziale tornare a chiederci – con onestà quasi brutale – cosa sia realmente la Loggia per un Libero Muratore.

Prima di ogni altra cosa, Il Tempio è uno spazio. Un quadrilungo, come lo definisce la nostra Tradizione. Un rettangolo sacro, fisicamente “stretto”.

Questa non è una casualità architettonica, ma una scelta sapienziale. Lo spazio stretto agisce come un acceleratore di dinamiche, una cassa di risonanza dove ogni vibrazione – psichica, emotiva, spirituale – viene amplificata in modo esponenziale.

È per questo che, quando regnano senno, serietà, beneficio e giubilo, l’esperienza del Tempio è così potente e trasformativa. L’armonia non è un’idea, ma un’onda percepibile.

La Fratellanza cessa di essere un concetto e diventa calore palpabile tra le Colonne. Il silenzio non è vuoto, ma denso di significato. Il Rito, nella sua essenza sanscrita di ṛta – ciò che è conforme all’Ordine -, pulsa con una forza che trascende la somma dei suoi gesti. Tutto viene magnificato.

Ma ogni amplificatore, per sua natura, è spietato. Seleziona. E qui tocchiamo il nervo scoperto, il limite sacro del Tempio.

La Loggia non è un rifugio terapeutico, né un luogo di compensazione emotiva.

Quando un individuo entra nel Tempio portando ferite che andrebbero prima elaborate altrove – sul lettino di un terapeuta, nello specchio del dolore consapevole – quello stesso spazio che magnifica la virtù, fa deflagrare la disfunzione.

Le proiezioni diventano macigni, le insicurezze crepe nell’eggregore, le aspettative deluse un veleno sottile che contamina l’aria. In quello spazio “stretto”, ogni dissonanza interiore risuona fino a diventare un frastuono capace di spezzare l’Armonia dell’intera Officina.

Comprendere questo ci carica di una responsabilità immensa, sia verso noi stessi che verso i Fratelli. Richiede discernimento e vigilanza.

Il Rito non è teatro per il nostro ego, ma disciplina per la nostra anima.

La Fratellanza non è un rifugio affettivo per le nostre carenze, ma un patto di consapevolezza tra individui che hanno scelto di camminare eretti, non di appoggiarsi l’uno all’altro per non cadere.

La Loggia è e rimane un luogo di Luce. Ma la sua custodia è un’arte difficile. Richiede che la propria Ombra non venga bandita né proiettata, ma riconosciuta e integrata prima di varcare la soglia.

Solo così il Tempio rimane vivo, e la catena fraterna continua a vibrare nel tempo, oltre lo spazio. Perché il mondo profano non ha bisogno di Sorelle e Fratelli consolati o sedati, ma di uomini iniziati. Svegli. Verticali. Responsabili della Luce che hanno giurato di servire.