‘La libertà è figlia unica’ al Teatro Trastevere

Dal 21 al 26 gennaio presso il Teatro Trastevere di Roma Ile Flottante e Comitato Disabilità Municipio X presentano ‘La libertà è figlia unica’ di Lara Panizzi, con Paola De Crescenzo, Margherita Dongu, Lara Panizzi, Alice Venditti.

Assistente Federica Gogosi, Serena Caon, sarta di scena Bianca Migliaccio, supporto artistico Barbara Alesse, Manuela Montanaro e Francesca Satta Flores.

Si ringraziano Pamela Pompei, Teatro Trastevere, Eka Yoga House, Artisti 7607.

In una società improntata su stereotipi di bellezza assurdi e prestazioni personali sempre più elevate, la condizione di disabilità in famiglia presenta sfide senza uguali.

‘La libertà è figlia unica’ esplora questa realtà senza pietismo e paura, offrendo uno sguardo autentico su un mondo troppo spesso sommerso.

Aprire uno spaccato su questo mondo, senza pietismo e senza paura, è ciò che abbiamo fatto. Ad aiutarci nella comprensione di questa complessa dimensione ci sono anche testimonianze reali di fratelli e sorelle di persone con disabilità, raccolte da Pamela Pompei nel docufilm ‘Attraverso Te, storie di Siblings’.

Chi è un o una Sibling? Perché esiste una parola per definirlə? Che cos’è, un’altra etichetta? L’ennesimo stigma affibbiato alla disabilità?

A volte le etichette non sono poi così dannose, in alcuni casi ci aiutano ad evitare di bere la candeggina, ad esempio. In questo caso portano alla luce una realtà. Altra. Troppo spesso sommersa, che con gran coraggio resiste e soprattutto esiste.

Note di regia Ho scelto di mettere in scena anche ciò che sarebbe potuto passare attraverso la proiezione, ossia una parte delle interviste, per non confondere, per prendere per mano lo spettatore, per non dargli la possibilità di distogliere lo sguardo da corpi vivi che quotidianamente vivono la condizione di disabilità. La regia sposa in pieno la linea drammaturgica, evidenziandola e mettendola a fuoco. Il testo è semplice, diretto, comprensibile anche da chi non ha confidenza con il linguaggio teatrale. La recitazione è nuda e realistica. Così come è reale e tangibile ciò che raccontiamo.

Lara Panizzi

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

00153 Roma

Orari spettacolo:

feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Informazioni di biglietteria

Prevista tessera associativa

Biglietto:

intero 13,00

ridotto 10,00

Contatti:

06-5814004

328-3546847

info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/