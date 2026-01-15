La Lega del Filo d’Oro cerca nuovi volontari per la sede di Napoli

È possibile iscriversi fino al 2 febbraio 2026

Il “filo prezioso” che unisce chi non vede e non sente al resto del mondo: sono i volontari della Fondazione Lega del Filo d’Oro, risorse fondamentali che, ogni giorno, scelgono di esserci, donando tempo, energia e impegno per rendere possibile l’inclusione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.

Per accompagnare chi desidera intraprendere questo percorso e supportarlo nell’acquisire le competenze necessarie, dal 4 febbraio la Lega del Filo d’Oro promuove a Napoli il corso base di formazione per diventare volontario della Fondazione.

C’è tempo fino al 2 febbraio 2026 per iscriversi al corso, che è completamente gratuito e permetterà agli aspiranti volontari di conoscere i bisogni degli utenti e imparare a comunicare e relazionarsi con loro, oltre a supportarli nell’orientamento e nella mobilità.

Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, dichiara:

I volontari sono il cuore pulsante della Fondazione e una presenza fondamentale nella vita delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Grazie alla loro preziosa disponibilità, supportano le attività dei Centri e delle Sedi Territoriali e costruiscono relazioni significative che favoriscono partecipazione, autonomia e inclusione. Alla Lega del Filo d’Oro, la formazione dei volontari è un elemento cruciale per assicurare un sostegno competente e di qualità: investire in percorsi formativi strutturati significa preparare persone capaci di relazionarsi alla pluridisabilità con sensibilità e consapevolezza. I corsi di formazione rappresentano quindi un momento chiave per consolidare conoscenze, rafforzare la motivazione e accompagnare chi sceglie di donare il proprio tempo al fianco di chi non vede e non sente, in un percorso di crescita reciproca.

‘Amici speciali’ 2026 a Napoli

Il corso base dedicato ai nuovi volontari della Sede territoriale di Napoli si articolerà in una serie di lezioni teoriche online e in presenza, tenute da professionisti della Fondazione e in attività pratiche dove i partecipanti verranno affiancati da volontari già esperti e operatori delle varie sedi.

Gli appuntamenti online si terranno mercoledì 4 e 11 febbraio dalle 18:00 alle 20:00 e sabato 7 e 14 febbraio dalle 9:00 alle 12:00.

Gli incontri in presenza, invece, si svolgeranno sabato 21 febbraio dalle 9:00 alle 15:30 e sabato 28 febbraio dalle 9:00 alle 13:00, presso la Sede Territoriale in Via Nicola e Tullio Porcelli, 20/22 – Napoli.

Le attività di volontariato potranno essere svolte anche in altre zone della Regione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 2 febbraio 2026 e si potrà aderire chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 allo 081 2397516, oppure scrivendo un’e-mail di richiesta all’indirizzo volontariato.napoli@legadelfilodoro.it.

Per maggiori informazioni: www.legadelfilodoro.it

I corsi di formazione

Oltre a fornire informazioni sulla Fondazione, i corsi si incentrano prevalentemente sul trasmettere le conoscenze necessarie a rispondere ai bisogni specifici di chi non vede e non sente e a relazionarsi con loro. Durante i corsi i volontari apprenderanno i vari sistemi di comunicazione e come essere di supporto nell’orientamento e nella mobilità.

Un percorso determinante non solo per chi farà volontariato diretto e andrà ad occuparsi degli utenti, ma anche per chi si farà portavoce della Lega del Filo d’Oro attraverso attività di promozione e raccolta fondi.

Ai volontari è richiesta la disponibilità a svolgere un servizio con cadenza settimanale o quindicinale: la costanza è fondamentale soprattutto nel volontariato diretto, per conoscersi e creare relazioni significative.

L’importanza dei volontari per la Lega del Filo d’Oro

I volontari rappresentano una componente fondamentale della Lega del Filo d’Oro sin dalla sua costituzione: l’Ente nacque infatti 61 anni fa proprio dal sogno di un piccolo gruppo di volontari di unire chi non vede e non sente con il mondo esterno.

Da allora, il loro impegno costituisce un pilastro imprescindibile della Fondazione: affermano i valori della solidarietà, della gratuità e della partecipazione e, con la loro preziosa disponibilità, supportano le persone sordocieche nel vivere momenti di socialità, fare nuove esperienze e relazionarsi con ciò che li circonda, svolgendo il ruolo di guida, di intermediari con il mondo esterno e di punto di accesso alle informazioni.

Nel 2025, sono stati oltre 750 i volontari attivi della Fondazione: insieme al volontariato diretto, il cui servizio è prestato a stretto contatto con la persona sordocieca e con pluridisabilità psicosensoriale, si dà ampio spazio anche al volontariato indiretto, attraverso eventi promozionali di sensibilizzazione e raccolta fondi, trasporti, attività e servizi complementari.