La Klimatica Cesport Italia ospita la Triscelon Etna Sport

Match d’esordio il 6 dicembre alla Scandone di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

La Klimatica Cesport Italia è pronta a rituffarsi in acqua per l’esordio nel nuovo campionato di serie B: nuove avversarie, nuovi stimoli e nuovi giocatori ad accompagnare la stagione dei gialloblù.

Si riparte dalla Triscelon Etna Sport, si gioca alla Scandone sabato 6 dicembre con fischio d’inizio alle ore 16:30 ad opera di Carmine Buonpensiero, squadra neopromossa che ha raggiunto la serie B ai playoff nella scorsa stagione, che sicuramente viaggerà sulle ali dell’entusiasmo dovuto alla promozione e proverà ad espugnare la piscina di Fuorigrotta con ogni mezzo possibile.

La società partenopea ha sfruttato questi mesi per presentarsi al meglio all’esordio e provare a raccogliere più punti possibile in queste prime tre partite che precedono la sosta natalizia; un gruppo così giovane non può che puntare alla salvezza, le incognite sono tante e solo giornata dopo giornata sarà più chiaro dove potrà arrivare la Klimatica Cesport Italia.

Alla sesta stagione di fila alla guida dei partenopei, mister Gagliotta è pronto a ripartire dal gruppo storico che si è arricchito grazie agli innesti di Giovanni Russo, Lele Cuomo, Vincenzo Sciubba ed al ritorno di Lello Totti, un mix di giovani ed elementi più esperti chiamato a dire la sua partita dopo partita.

Tante sono le avversarie di valore sul cammino dei partenopei, a partire dalla Triscelon Etna Sport della Presidente Claudia Raniolo, società giovane che dopo essersi classificata seconda nel girone siciliano della serie C ha battuto la Waterpolo Bari ai playoff coronando il sogno promozione, motivo per cui vorrà fare bella figura al ritorno in serie B contro una Cesport che non dovrà lasciarsi trovare impreparata.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Nell’attesa di conoscere le scelte del mister, il gruppo si è preparato in settimana con un unico obiettivo, quello di conquistare l’intera posta in gioco e far esultare la Scandone a fine partita, vedremo chi avrà la meglio.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.

Bentornato campionato ed in bocca al lupo a tutti.