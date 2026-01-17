La Klimatica Cesport Italia ospita la Nautilus Nuoto Roma

Prima gara casalinga del 2026

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo quasi un mese torna a giocare alla Scandone la Klimatica Cesport Italia che sabato 17 gennaio alle ore 16:30 ospiterà la Nautilus Nuoto Roma per la quinta giornata di campionato, fischio arbitrale affidato al signor Giuseppe Balestriere.

I gialloblù sono reduci dalla prima vittoria in campionato contro lo Sporting Club Salerno, i capitolini hanno esordito nel nuovo anno con la sconfitta interna contro la Copral, c’è da aspettarsi un match ricco di insidie per tanti motivi, da un lato la Cesport che vuole confermare quanto di buono fatto vedere a Santa Maria Capua Vetere nel turno scorso, dall’altro la Nautilus che, sebbene sia al suo campionato d’esordio in serie B, non vuole lasciarsi scappare il treno dei playoff e, allo stesso tempo, correre il rischio di essere risucchiata nelle zone pericolose della classifica.

Impegno ostico per i partenopei contro una formazione che può contare su diversi elementi d’esperienza come quella romana; risulterà fondamentale scendere in acqua col giusto approccio e con la voglia di vincere che ha contraddistinto i ragazzi di Gagliotta per tutta la gara contro lo Sporting Club Salerno.

Per l’occasione, la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Si tratta del primo match del 2026 alla Scandone e la Cesport non vuole farsi trovare impreparata, che vinca il migliore.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.