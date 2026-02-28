La Klimatica Cesport Italia ospita il Messina

Alla Scandone di Napoli l’undicesimo turno di campionato

Reduce dal pareggio in trasferta contro la Triscelon, la Klimatica Cesport Italia è pronta a tornare alla Scandone, dove sabato 28 febbraio affronterà il Messina nell’undicesimo turno stagionale che vede contrapposte due formazioni in piena lotta dal terzo al nono posto con sette squadre in appena cinque punti che potrebbero trovarsi da un momento all’altro in zona playoff o play-out.

Due punti a dividere le due squadre con la Cesport avanti ed un match che si preannuncia equilibrato come quello del girone d’andata vinto dai messinesi nelle battute finali.

La Cesport non vince da tre partite e vuole di certo sfruttare il fattore campo e prendere terreno sull’avversario, il Messina è reduce dalla convincente prestazione contro la Copral, saldamente al secondo posto, che ha dimostrato tutte le qualità dell’organico di Misiti.

Impegno non facile per i gialloblù contro una delle formazioni più esperte del campionato che di certo verrà alla Scandone per fare bottino pieno, il compito della Cesport sarà quello di non lasciarsi trovare impreparata e commettere meno errori possibili.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 affidato all’arbitro Simone Carrer, il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.