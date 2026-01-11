La Klimatica Cesport Italia inaugura il 2026 con una vittoria

Battuto lo Sporting Club Salerno per 12 – 7

Riceviamo e pubblichiamo.

Primi punti nel 2026 e soprattutto in campionato per la Klimatica Cesport Italia che al termine di una prova convincente ha la meglio sullo Sporting Club Salerno per 12 – 7 nell’impianto di Santa Maria Capua Vetere: gara condotta quasi sempre dai gialloblù, bravi a prendere le distanze sugli avversari ed a contenere i continui tentativi di rimonta dei salernitani.

Dopo il vantaggio dello Sporting arriva il primo gol dell’anno nuovo ad opera di Perrotta, Bouchè, Dario Esposito, Alessandro Esposito e nuovamente Bouchè rispondono al secondo gol salernitano con la Cesport avanti per 5 – 2 dopo i primi otto minuti.

Il secondo periodo è quello di maggior fatica i partenopei che subiscono le iniziative di un Salerno più determinato che chiude sul 6 – 7 a metà gara con gol ospiti di Bouchè e Alessandro Esposito.

A parti invertite la Cesport gioca una grande gara in difesa, le reti di Felicella e Bouchè tengono il Salerno a distanza col punteggio di 9 – 6 ad otto minuti dal termine.

Nell’ultimo tempo la Cesport amministra e non forza le operazioni, le reti di De Buono, Bouchè e Cuomo chiudono definitivamente la pratica sul 12 – 7 che regala i primi tre punti ai napoletani.

Serviva una vittoria in uno scontro diretto, doveroso dunque fare i complimenti al mister e ai ragazzi per come hanno preparato la partita e soprattutto per come hanno gestito la tensione dopo più di venti giorni di sosta.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Dopo una serie di prestazioni in crescendo finalmente cominciano a vedersi sprazzi della vera Cesport, adesso l’obiettivo è continuare a migliorarsi e risalire la classifica.

Sporting Club Salerno – Klimatica Cesport Italia 7 – 12

(2 – 5; 4 – 2; 0 – 2; 1 – 3)

Sporting Club Salerno: Schwille, Murano, Volpe 1, Toscano 2, Plaitano, Santoro, De Feo 2, Borza, Carrella 1, Iannicelli 1, Memoli, Murolo, Tortorella, Paolillo. All. Liguori

Klimatica Cesport Italia: Orbinato, Felicella 1, Corcione R., Perrotta 2, Bouchè 4, De Martino, Corcione C., Esposito D. 1, De Buono 1, Paulillo, Sciubba, Esposito A. 2, Torti, Cuomo 1. All. Gagliotta

Arbitro: Anastasi