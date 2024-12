La Klimatica Cesport Italia fa visita al San Mauro

La seconda giornata di campionato si gioca a Santa Maria Capua Vetere (CE)

La Klimatica Cesport Italia chiude il 2024 in trasferta a Santa Maria Capua Vetere (CE) contro il San Mauro per la seconda giornata di campionato, fischio d’inizio sabato 14 dicembre alle ore 16:30 ad opera del signor Giuseppe Balestriere.

Entrambe le squadre hanno ottenuto il successo nella gara d’esordio, considerato che è anche un derby le aspettative di un match ricco di emozioni sono altissime, come d’altronde lo sono stati tutti i precedenti tra le due squadre.

La Cesport è reduce dalla vittoria ottenuta a Caserta contro il Villani, gara che i gialloblù hanno condotto per quattro tempi, bravi ad acquisire un vantaggio cospicuo poi gestito reagendo al tentativo di rimonta del Villani.

Sicuramente tanti i punti da rivedere ma la prima partita può giocare sempre un brutto scherzo, motivo per cui la Cesport può ritenersi più che soddisfatta, nella speranza di recuperare per il match contro il San Mauro qualche assente nel match d’esordio.

Guai a sottovalutare la formazione allenata da Davide Truppa, che ha battuto nettamente la Copral Waterpolo dimostrando che questa sarà sicuramente un’altra stagione rispetto a quella scorsa: il sette biancazzurro, messo in campo in maniera magistrale dal suo allenatore, ha dominato l’incontro avendo la meglio su ogni fondamentale, a dimostrazione del fatto che il San Mauro darà del file da torcere a chiunque, di certo scenderà in acqua contro la Cesport per vincere, com’è giusto che sia.

Servirà una grande Cesport per uscire dall’impianto Comunale di Santa Maria con un risultato positivo, vedremo se i nostri ragazzi saranno all’altezza del compito.

La società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie d’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Cesport Italia.