La Klimatica Cesport Italia cade al Foro Italico

Il Villa Aurelia si aggiudica i tre punti per 14 – 11

Riceviamo e pubblichiamo.

Terza sconfitta in campionato per la Klimatica Cesport Italia che al Foro Italico si lascia sorprendere dal Villa Aurelia, vittorioso per 14 – 11, che raccoglie i primi punti in campionato.

Prestazione opaca per i partenopei, ancora lontani dalla condizione ottimale ed ora vittime di una classifica cortissima prima di una serie di sfide piuttosto impegnative.

Parte bene la Cesport che si porta in poco tempo sul doppio vantaggio, il Villa Aurelia rimonta e dopo i primi otto minuti le squadre sono sul 4 – 4 con gol ospiti di Dario Esposito, Femiano, Felicella e De Buono.

Sempre De Buono porta in vantaggio la Cesport nel secondo quarto, unico gol dei gialloblù in questa frazione che termina 7 – 5 per i capitolini.

I partenopei iniziano a soffrire il gioco aggressivo dei locali, i tanti errori della Cesport ed alcune decisioni arbitrali discutibili indirizzano la partita in favore dei padroni di casa che ad otto minuti dal termine conducono per 12 – 7 con gol per i gialloblù di De Buono e Dario Esposito.

Nell’ultimo tempo la Cesport tenta l’insperata rimonta con Dario Esposito per due volte, De Buono e Bouchè, ma i tentativi partenopei non bastano per strappare un risultato positivo: termina 14 – 11 per il Villa Aurelia che con merito si aggiudica i tre punti.

Si poteva fare molto di più, ed invece si torna a Napoli con tanto rammarico ed una rotta da invertire quanto prima per evitare di rimanere immischiati nelle retrovie della classifica.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie d’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostro sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Con la speranza di ritrovarsi quanto prima, la Klimatica Cesport Italia tornerà in acqua sabato 1° febbraio contro il Nuoto 2000.

Villa Aurelia – Klimatica Cesport Italia 14 – 11

4 – 4; 3 – 1; 5 – 2; 2 – 4

Villa Aurelia: Defeditta, Fioravanti, Capponi, Agnolet 3, Colletti 2, Curcio, Ferri 1, Ceccarelli, Biancolilla 4, Maggi 1, Montebove, Stopponi 1, Amici, Briani 2. All. Cappotto

Klimatica Cesport Italia: Orbinato, Felicella 1, Corcione R., Soprano, Bouchè 1, Angelone, Corcione C., Esposito D. 4, De Buono 4, Femiano 1, Falcone, Esposito A., Capitella, De Martino. All. Gagliotta

Arbitro: Liso