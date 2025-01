La Klimatica Cesport Italia batte alla Scandone la Roma Waterpolo

L’incontro finisce per 9 – 8 per i padroni di casa

Riceviamo e pubblichiamo.

Primi tre punti del 2025 per la Klimatica Cesport Italia che alla Scandone si aggiudica il match della quarta giornata di campionato contro la Roma Waterpolo per 9 – 8.

Un match vinto soprattutto grazie ad un’ottima partita in difesa, con la Roma che va a bersaglio grazie alle giocate dei singoli, per il resto grandi meriti alla retroguardia gialloblù trascinata da un Capitella in grande spolvero; da rivedere tante situazioni in attacco soprattutto con l’uomo in più, ancora punto a sfavore della Cesport.

Avvio sottotono dei partenopei, la Roma si porta in vantaggio dopo la prima azione di gioco, Dario Esposito pareggia i conti, uno-due vincente capitolino prima della rete nuovamente di Esposito con gli ospiti che conducono per 3 – 2 dopo i primi otto minuti.

Seconda frazione di gioco con poche emozioni, la Roma allunga, Femiano su rigore accorcia ed al cambio campo sono i capitolini avanti per 4 – 3.

A parti invertite la Roma si porta sul 5 – 3, da qui in poi sale di rendimento la Klimatica sia in difesa che in attacco: De Buono, Bouchè e Femiano ribaltano il risultato con la Cesport che ad otto minuti dal termine conduce per 6 – 5.

Gli ospiti pareggiano in avvio di ultima frazione, Femiano pesca l’angolo perfetto, poi si ripete dai cinque metri siglando il più due, sul finale la Roma accorcia ma sono i partenopei ad aggiudicarsi l’incontro per 8 – 7 tornando al successo dopo più di un mese.

Ottima la reazione e da premiare la voglia di portare il risultato a casa ma bisogna ancora crescere tanto per disputare un campionato tranquillo, la strada intrapresa è di certo quella giusta.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie d’oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

La Klimatica Cesport Italia tornerà in acqua sabato 25 gennaio alle ore 17.30 al Foro Italico contro il Villa Aurelia.

Klimatica Cesport Italia – Roma Waterpolo 8 – 7

2 – 3; 1 – 1; 3 – 1; 2 – 2

Klimatica Cesport Italia: Orbinato, Felicella, Corcione R., Perrotta, Bouchè 1, Angelone, Corcione C., Esposito D. 2, De Buono 1, Femiano 4, Falcone, Soprano, Capitella, De Martino. All. Gagliotta

Roma Waterpolo: Musco, Camposecco 1, Cavallari, Baldi 1, Olivola, De Vita 1, Di Bisceglia, Del Nero, Di Prospero, Detti, Casasola 2, Re 2, De Giorgi, Pica. All. Panecaldo

Arbitro: Scarselli