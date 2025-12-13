La Klimatica Cesport Italia a Messina per la seconda di campionato

Si gioca il 13 dicembre alla piscina CUS
Archiviato lo stop interno contro la Triscelon Etna Sport, la Klimatica Cesport Italia si appresta ad affrontare un’altra compagine siciliana, l’UniMe, stavolta in trasferta presso la piscina CUS di Messina il 13 dicembre alle 13:30 con fischio arbitrale del signor Saverio Candela.
Entrambe le squadre sono a caccia dei primi punti in campionato, dopo che entrambe sono inciampate al debutto contro le rispettive avversarie, la Cesport come anticipato prima contro la Triscelon, l’UniMe contro l’altra squadra di Catania, la Copral, in terra etnea.
I partenopei vogliono lasciarsi alle spalle la brutta prova offerta al debutto contro la neopromossa Triscelon e provare a conquistare i primi punti in campionato contro la forte squadra messinese, che da anni lotta per le posizioni di vertice e dotata di elementi di grande esperienza.
Da correggere sicuramente per i ragazzi di Gagliotta l’approccio alla gara ed evitare di avere cali di tensione nei momenti cruciali del match, questi gli ingredienti per lasciare Messina con un risultato positivo, diversamente sarà la formazione siciliana a sbloccare lo zero in classifica e lasciare la Cesport ulteriormente nelle retrovie.
In settimana per la società partenopea è arrivato il prestigioso riconoscimento della Stella d’Argento al Merito Sportivo, chiudere la settimana in bellezza rappresenterebbe la ciliegina sulla torta.