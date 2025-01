‘La guerra com’è’ al Teatro Politeama

Elio Germano e Teho Teardo in scena per EMERGENCY a Napoli il 18 gennaio

Un duetto di parole e musica sabato 18 gennaio, ore 21:00, al Teatro Politeama di Napoli con lo spettacolo ‘La guerra com’è’ a favore di EMERGENCY: accompagnato dalla musica di Teho Teardo, l’attore Elio Germano darà corpo e voce al libro di Gino Strada ‘Una persona alla volta‘ in cui il fondatore della ONG racconta l’impegno contro la guerra.

Lo spettacolo sarà anche un modo per ribadire il ‘no alla guerra’ e rilanciare la campagna R1PUD1A della ONG. In un periodo storico in cui la guerra sembra inevitabile e sono 56 i conflitti aperti nel mondo, l’appello di EMERGENCY diffonde il messaggio dell’articolo 11 della nostra Legge fondamentale dello Stato, che dice una cosa bellissima: l’Italia non vuole più fare la guerra, la ripudia.

In un mondo in cui le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, con la campagna R1PUD1A EMERGENCY torna a ribadire il suo rifiuto della guerra come principio fondativo della Costituzione, ma anche come dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire.

Gino Strada in ‘Una persona alla volta’ scrive:

Gli impegni internazionali, gli equilibri geopolitici, la deterrenza… persino i posti di lavoro vengono evocati da decenni per dire che no, non è possibile togliere soldi alla guerra. E invece un modo diverso di vivere su questo pianeta è possibile. È possibile vivere in una società che rispetta alcuni principi, indiscutibili e non negoziabili: i diritti umani. Non è una questione di risorse che mancano, ma di scelte che non si fanno. È arrivato il momento di decidere che priorità ci diamo come società: la vita delle persone o la guerra? Salute, istruzione gratuita, un lavoro dignitoso e protezione o fame e sofferenza per molti? Non è troppo tardi per andare in una direzione più giusta.

Parole potenti, autentiche e dirette che hanno ispirato i due artisti.

Elio Germano racconta:

Un libro forte e semplice nel linguaggio, che restituisce la voce di Gino, il modo di dire le cose di una persona molto competente che ha vissuto esperienze importanti e non può fare a meno di raccontarle, senza retorica. Il racconto di chi la guerra l’ha vissuta dalla parte di chi ricuce, di una persona che non è interessata ai colori degli schieramenti, ma a rimettere insieme pezzi di umanità scomposta, è una cosa forte e rivoluzionaria in questo momento storico.

L’idea comune con Teardo, in questo spettacolo, è stata quindi farsi strumento affinché le parole di Gino Strada venissero ascoltate da più persone possibili.

Teardo spiega:

Quando leggo le sue parole vengo travolto da un’energia irresistibile che mi fa venir voglia di fare, di costruire qualcosa, di reagire. Anche quando arrivano dall’epicentro di una tragedia umanitaria, dal mondo che va in frantumi. Lo faccio con la musica che è ciò con cui mi sintonizzo con il mondo.

Lo spettacolo, che ha debuttato il 15 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, sarà il 18 gennaio alle ore 21:00 al Teatro Politeama, in via Monte di Dio, 80 a Napoli e l’80% dell’incasso, al netto di tutte le spese vive e le imposte, sarà destinato a EMERGENCY.

Il biglietto è acquistabile su Ticketone, su Biglietto veloce presso il botteghino del Teatro Augusteo in Piazzetta Duca d’Aosta 263 e al botteghino del Politeama da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il prezzo è di 20 euro per la platea e il primo ordine, di 10 euro per il secondo e il terzo ordine, prevendita e servizio inclusi.

‘La guerra com’è’

con Elio Germano e Teho Teardo

Fonico Francesco Fazzi

Elettricista di scena e video Peppe Amatulli, Gianluca Meda

Macchinista Andrea Speranza

Una produzione Pierfrancesco Pisani per INFINITO SRL/ARGOT COOP

In collaborazione con EMERGENCY